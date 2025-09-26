L’indice d’activité économique m/m traduit l’évolution du secteur réel de l’économie mexicaine, au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. L’indice est calculé à l’aide d’un cadre conceptuel, de critères méthodologiques, d’une classification des activités économiques et de sources d’information utilisées dans les calculs annuels et trimestriels du PIB. Pour cette raison, l’indice est considéré comme une première estimation du PIB du Mexique. Une indication plus élevée que prévue peut avoir un impact favorable sur les cours du peso mexicain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Activité économique m/m au Mexique (Mexico Economic Activity m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.