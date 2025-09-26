L’indice de la demande globale t/t représente la variation en pourcentage du volume total de marchandises et services consommés par la population mexicaine au cours du trimestre communiqué par rapport au trimestre précédent. La demande globale comprend la consommation privée, la consommation publique, la formation brute de capital fixe, les variations de stocks et l’exportation de marchandises et de services. Les marchandises et services destinés à la consommation intermédiaire dans toutes les industries sont exclus du calcul. Étant donné que la demande globale croît et diminue généralement parallèlement au PIB, des valeurs plus élevées que prévu peuvent avoir un impact favorable sur les cours du peso mexicain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDemande agrégée du Mexique t/t (Mexico Aggregate Demand q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.