Calendrier économique
Demande agrégée du Mexique t/t (Mexico Aggregate Demand q/q)
|Bas
|1.4%
|0.2%
|
-1.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.2%
|
1.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de la demande globale t/t représente la variation en pourcentage du volume total de marchandises et services consommés par la population mexicaine au cours du trimestre communiqué par rapport au trimestre précédent. La demande globale comprend la consommation privée, la consommation publique, la formation brute de capital fixe, les variations de stocks et l’exportation de marchandises et de services. Les marchandises et services destinés à la consommation intermédiaire dans toutes les industries sont exclus du calcul. Étant donné que la demande globale croît et diminue généralement parallèlement au PIB, des valeurs plus élevées que prévu peuvent avoir un impact favorable sur les cours du peso mexicain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDemande agrégée du Mexique t/t (Mexico Aggregate Demand q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress