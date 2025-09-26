Calendrier économique
Premier mi-mois IPC de base m/m du Mexique (Mexico First Half-Month Core CPI m/m)
|Bas
|0.22%
|0.18%
|
0.09%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.20%
|
0.22%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’IPC de base du premier semestre m/m indique la variation moyenne des prix du panier de marchandises et services de consommation au cours de la période communiquée par rapport à la période de référence (première moitié de juillet 2018). Ce panier est représentatif des ménages mexicains et traduit la consommation totale au Mexique. L’indice de base ne comprend pas les produits agricoles, l’électricité et divers tarifs améliorés par le gouvernement. La croissance de l’indice peut être considérée comme favorable pour les cours du peso mexicain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Premier mi-mois IPC de base m/m du Mexique (Mexico First Half-Month Core CPI m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
