L’indicateur de confiance des consommateurs traduit le sentiment des particuliers à l’égard de l’activité économique. Il est calculé sur la base d’une enquête mensuelle auprès des ménages, qui comprend l’opinion des consommateurs sur les points suivants: la situation économique générale au Mexique, la situation financière des personnes interrogées, ainsi que leurs intentions d’épargne et de dépenses. Les participants à l’enquête donnent une estimation des tendances au cours des douze derniers mois et une prévision pour les douze prochains mois. Les perspectives à court terme de l’économie mexicaine sont mesurées sur la base de l’indice de confiance des consommateurs.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice de Confiance des Consommateurs du Mexique (Mexico Consumer Confidence Indicator)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.