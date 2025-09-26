Calendrier économique
Indice de Confiance des Consommateurs du Mexique (Mexico Consumer Confidence Indicator)
|Bas
|46.7
|45.8
|
46.0
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|46.3
|
46.7
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur de confiance des consommateurs traduit le sentiment des particuliers à l’égard de l’activité économique. Il est calculé sur la base d’une enquête mensuelle auprès des ménages, qui comprend l’opinion des consommateurs sur les points suivants: la situation économique générale au Mexique, la situation financière des personnes interrogées, ainsi que leurs intentions d’épargne et de dépenses. Les participants à l’enquête donnent une estimation des tendances au cours des douze derniers mois et une prévision pour les douze prochains mois. Les perspectives à court terme de l’économie mexicaine sont mesurées sur la base de l’indice de confiance des consommateurs.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deIndice de Confiance des Consommateurs du Mexique (Mexico Consumer Confidence Indicator)l'indicateur macroéconomique
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
