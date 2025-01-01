문서화섹션
SetTypeFilling

주문 채우기 유형 설정하기.

void  SetTypeFilling(
   ENUM_ORDER_TYPE_FILLING  filling      // 주문 채우기 유형
  \)

매개변수

filling

[in] ENUM_ORDER_TYPE_FILLING 열거형에서 주문 채우기 유형.

값 반환

없음.