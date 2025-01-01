문서화섹션
CheckResult

마지막 요청 검사 결과의 구조 복사본 가져오기.

void  CheckResult(
   MqlTradeCheckResult&  check_result      // 참조
   ) const 

매개변수

check_result

[out]   복사할 MqlTradeCheckResult 유형의 대상 구조에 대한 참조.

값 반환

없음.