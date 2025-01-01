文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CTradeCheckResult 

CheckResult

获取最后请求检查结果的结构拷贝

void  CheckResult(
   MqlTradeCheckResult&  check_result      // 引用
   ) const 

参数

check_result

[输出]   目标 MqlTradeCheckResult 类型的结构引用。

返回值

无。