Oscillateurs

Cet ensemble de chapitres contient les détails techniques des classes d'Oscillateurs de la Bibliothèque Standard MQL5 et les descriptions de ses composants principaux.

Classe/groupe

Description

CiATR

Average True Range

CiBearsPower

Bears Power

CiBullsPower

Bulls Power

CiCCI

Commodity Channel Index

CiChaikin

Chaikin Oscillator

CiDeMarker

DeMarker

CiForce

Force Index

CiMACD

Moving Averages Convergence-Divergence

CiMomentum

Momentum

CiOsMA

Moyenne Mobile de l'Oscillateur (Histogramme du MACD)

CiRSI

Relative Strength Index

CiRVI

Relative Vigor Index

CiStochastic

Stochastic Oscillator

CiWPR

Williams' Percent Range

CiTriX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator