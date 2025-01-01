Create
Crée l'indicateur avec les paramètres spécifiés. Utiliser Refresh() et GetData() pour mettre à jour et récupérer les valeurs de l'indicateur.
bool Create(
Paramètres
symbol
[in] Symbole.
period
[in] Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).
Kperiod
[in] Période de lissage de la ligne %K.
Dperiod
[in] Période de lissage de la ligne %D.
slowing
[in] Période de ralentissement.
ma_method
[in] Méthode de lissage (énumération ENUM_MA_METHOD).
price_field
[in] Prix type (Low/High ou Close/Close) to apply (ENUM_STO_PRICE enumeration).
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.