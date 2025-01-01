DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursOscillateursCiStochasticCreate 

Crée l'indicateur avec les paramètres spécifiés. Utiliser Refresh() et GetData() pour mettre à jour et récupérer les valeurs de l'indicateur.

bool  Create(
   string           symbol,          // symbole
   ENUM_TIMEFRAMES  period,          // Période
   int              Kperiod,         // Période de lissage de %K
   int              Dperiod,         // Période de lissage de %D
   int              slowing,         // Période de ralentissement
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,       // Méthode de lissage
   ENUM_STO_PRICE   price_field      // prix type to apply
   )

Paramètres

symbol

[in]  Symbole.

period

[in]  Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).

Kperiod

[in]  Période de lissage de la ligne %K.

Dperiod

[in]  Période de lissage de la ligne %D.

slowing

[in]  Période de ralentissement.

ma_method

[in]  Méthode de lissage (énumération ENUM_MA_METHOD).

price_field

[in]  Prix type (Low/High ou Close/Close) to apply (ENUM_STO_PRICE enumeration).

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.