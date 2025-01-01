Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalCloseShortParams BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection CloseShortParams Définit les paramètres pour fermer une position courte. virtual bool CloseShortParams( double& price // prix ) Paramètres price [in][out] Variable pour le prix de clôture, passée par référence. Valeur de retour vrai - en cas de succès, faux sinon CloseLongParams CheckReverseLong