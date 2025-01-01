DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalCloseShortParams 

CloseShortParams

Définit les paramètres pour fermer une position courte.

virtual bool  CloseShortParams(
   double&    price          // prix
   )

Paramètres

price

[in][out]  Variable pour le prix de clôture, passée par référence.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon