DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalWeight 

Weight

Définit la nouvelle valeur du paramètre "Weight".

void  Weight(
   double    value         // Nouvelle valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle valeur du paramètre "Weight".

Valeur de retour

Aucune.