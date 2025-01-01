TakeLevel

Définit la valeur du paramètre "TakeLevel"

void TakeLevel(

double value

)

Paramètres

value

[in] Nouvelle valeur du paramètre "TakeL".

Valeur de retour

Aucune.

Note

La valeur du paramètre "TakeLevel" est définie en unités de prix. La valeur numérique de l'unité de prix est retournée par la méthode PriceLevelUnit() <t3>. Le "TakeLevel" est utilisé pour définir le prix du Take Profit relativement au prix d'ouverture.</t3>