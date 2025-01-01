InitIndicators

Initialise tous les indicateurs et les séries de données.

virtual bool InitIndicators(

CIndicators* indicators

)

Paramètres

indicators

[in] Pointeur sur une collection d'indicateurs et de séries de données.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

Les séries de données ne sont initialisées que si l'objet utilise le symbole ou la période définit lors de l'initialisation et que le symbole ou la période sont différents.