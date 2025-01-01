- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
StopLevel
Définit la valeur du paramètre "StopLevel".
|
void StopLevel(
Paramètres
value
[in] Nouvelle valeur du paramètre "StopLevel".
Valeur de retour
Aucune.
Note
La valeur du paramètre "StopLevel" est définie en unités de prix. La valeur numérique de l'unité de prix est retournée par la méthode PriceLevelUnit() <t3>. Le "StopLevel" est utilisé pour définir le prix du Stop Loss relativement au prix d'ouverture.</t3>