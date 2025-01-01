DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalPatternsUsage 

PatternUsage

Définit la nouvelle valeur du paramètre "PatternsUsage".

void  PatternUsage(
   double    value         // Nouvelle valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle valeur du paramètre "PatternsUsage".

Valeur de retour

Aucune.