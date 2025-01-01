Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalPatternsUsage BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection PatternUsage Définit la nouvelle valeur du paramètre "PatternsUsage". void PatternUsage( double value // Nouvelle valeur ) Paramètres value [in] Nouvelle valeur du paramètre "PatternsUsage". Valeur de retour Aucune. Weight General