CheckCloseLong Vérifie les conditions pour clôturer une position longue. virtual bool CheckCloseLong( double& price // prix ) Paramètres price [in][out] Variable pour le prix de clôture, passée par référence. Valeur de retour vrai si la condition est satisfaite, faux sinon.