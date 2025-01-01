Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalUsedSeries BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection UsedSeries Retourne les flags des séries de données utilisées. int UsedSeries() Valeur de retour Les flags des séries de données utilisées (si le symbole et la période correspondent au symbole et à la période en cours), sinon 0. BasePrice Weight