Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalUsedSeries 

UsedSeries

Retourne les flags des séries de données utilisées.

int  UsedSeries()

Valeur de retour

Les flags des séries de données utilisées (si le symbole et la période correspondent au symbole et à la période en cours), sinon 0.