Référence MQL5 Bibliothèque Standard Modules de Stratégies Classes de base des Expert Advisors CExpertSignal

ThresholdClose

Définit la valeur du paramètre "ThresholdClose".

void ThresholdOpen(
   long value  // Nouvelle valeur
)

Paramètres

value
[in] Nouvelle valeur du paramètre "ThresholdClose".

Valeur de retour

Aucune.

Note

L'intervalle du paramètre "ThresholdClose" est compris entre 0 et 100. Utilisé lors du "vote" pour fermer une position.