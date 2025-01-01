DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalThresholdClose 

ThresholdClose

Définit la valeur du paramètre "ThresholdClose".

void  ThresholdOpen(
   long    value         // Nouvelle valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle valeur du paramètre "ThresholdClose".

Valeur de retour

Aucune.

Note

L'intervalle du paramètre "ThresholdClose" est compris entre 0 et 100. Utilisé lors du "vote" pour fermer une position.