CloseLongParams

Définit les paramètres pour fermer une position longue.

virtual bool  CloseLongParams(
   double&    price          // prix
   )

Paramètres

price

[in][out]  Variable pour le prix de clôture, passée par référence.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon