LongCondition

Vérifie les conditions pour ouvrir une position longue.

virtual int LongCondition()

Valeur de retour

Si les conditions sont réunies, retourne une valeur comprise entre 1 et 100 (dépendant de la "puissance" du signal), s'il n'y a aucun signal pour ouvrir une position longue, retourne 0.

Note

La méthode LongCondition() de la classe de base n'implémente pas la vérification des conditions pour ouvrir une position longue et retourne toujours 0.