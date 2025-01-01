- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
PriceLevel
Définit la nouvelle valeur du paramètre "PriceLevel"
|
void PriceLevel(
Paramètres
value
[in] Nouvelle valeur du paramètre "PriceLevel".
Valeur de retour
Aucune.
Note
La valeur du paramètre "PriceLevel" est définie en unités de prix. La valeur numérique de l'unité de prix est retournée par la méthode PriceLevelUnit() . Le "PriceLevel" est utilisé pour définir le prix d'ouverture relativement au prix de base.