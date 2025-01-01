DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalAddFilter 

AddFilter

Ajoute un filtre au signal composite.

virtual bool  AddFilter(
   CExpertSignal*  filter    // pointeur
   )

Paramètres

indicators

[in]  Pointeur vers un objet de filtre.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon