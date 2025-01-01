Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalAddFilter BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection AddFilter Ajoute un filtre au signal composite. virtual bool AddFilter( CExpertSignal* filter // pointeur ) Paramètres indicators [in] Pointeur vers un objet de filtre. Valeur de retour vrai - en cas de succès, faux sinon InitIndicators CheckOpenLong