DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalThresholdOpen 

ThresholdOpen

Définit la nouvelle valeur du paramètre "ThresholdOpen".

void  ThresholdOpen(
   long    value         // Nouvelle valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle valeur du paramètre "ThresholdOpen".

Valeur de retour

Aucune.

Note

L'intervalle du paramètre "ThresholdOpen" est compris entre 0 et 100. Utilisé lors du "vote" pour ouvrir une position.