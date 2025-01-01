ThresholdOpen

Définit la nouvelle valeur du paramètre "ThresholdOpen".

void ThresholdOpen(

long value

)

Paramètres

value

[in] Nouvelle valeur du paramètre "ThresholdOpen".

Valeur de retour

Aucune.

Note

L'intervalle du paramètre "ThresholdOpen" est compris entre 0 et 100. Utilisé lors du "vote" pour ouvrir une position.