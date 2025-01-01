Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalThresholdOpen BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection ThresholdOpen Définit la nouvelle valeur du paramètre "ThresholdOpen". void ThresholdOpen( long value // Nouvelle valeur ) Paramètres value [in] Nouvelle valeur du paramètre "ThresholdOpen". Valeur de retour Aucune. Note L'intervalle du paramètre "ThresholdOpen" est compris entre 0 et 100. Utilisé lors du "vote" pour ouvrir une position. Invert ThresholdClose