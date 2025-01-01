Direction

Retourne la valeur de la direction "pondérée".

virtual double Direction()

Valeur de retour

Retourne une valeur supérieure à 0 si la direction est haussière (probablement) et inférieure à 0 si la direction est baissière. La valeur absolue dépend de la "puissance" du signal.

Note

Si les filtres sont utilisés, le résultat dépendra des filtres.