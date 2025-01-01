Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalDirection BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection Direction Retourne la valeur de la direction "pondérée". virtual double Direction() Valeur de retour Retourne une valeur supérieure à 0 si la direction est haussière (probablement) et inférieure à 0 si la direction est baissière. La valeur absolue dépend de la "puissance" du signal. Note Si les filtres sont utilisés, le résultat dépendra des filtres. ShortCondition CExpertTrailing