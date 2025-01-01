ShortCondition

Vérifie les conditions pour ouvrir une position courte.

virtual int ShortCondition()

Valeur de retour

Si les conditions sont réunies, retourne une valeur comprise entre 1 et 100 (dépendant de la "puissance" du signal), s'il n'y a aucun signal pour ouvrir une position courte, retourne 0.

Note

La méthode ShortCondition() de la classe de base n'implémente pas la vérification des conditions pour ouvrir une position courte et retourne toujours 0.