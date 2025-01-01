DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalCheckCloseShort 

CheckCloseShort

Vérifie les conditions pour clôturer une position courte (short).

virtual bool  CheckCloseShort(
   double&  price      // prix
   )

Paramètres

price

[in][out]  Variable pour le prix de clôture, passée par référence.

Valeur de retour

vrai si la condition est satisfaite, faux sinon.