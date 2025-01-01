DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalMagic 

Magic

Définit la valeur du paramètre "Magic".

void  Magic(
   int    value         // Nouvelle valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle valeur du paramètre "Magic" (identifiant de l'Expert Advisor).

Valeur de retour

Aucune.