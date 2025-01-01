DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertSignalBasePrice 

BasePrice

Définit le niveau du prix de base.

void  BasePrice(
   double    value         // Nouvelle valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle valeur du niveau du prix de base.

Valeur de retour

Aucune.