Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCEditReadOnly 

ReadOnly (Méthode "Get")

Retourne la propriété "ReadOnly" du contrôle.

bool  ReadOnly()

Valeur de retour

La valeur de la propriété "ReadOnly".

ReadOnly (Méthode "Set")

Définit la valeur de la propriété "ReadOnly" du contrôle.

bool  ReadOnly(
   const bool  flag      // nouvelle valeur
   )

Paramètres

flag

[in]  Nouvelle valeur de la propriété "ReadOnly".

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon