- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
ReadOnly (Méthode "Get")
Retourne la propriété "ReadOnly" du contrôle.
|
bool ReadOnly()
Valeur de retour
La valeur de la propriété "ReadOnly".
ReadOnly (Méthode "Set")
Définit la valeur de la propriété "ReadOnly" du contrôle.
|
bool ReadOnly(
Paramètres
flag
[in] Nouvelle valeur de la propriété "ReadOnly".
Valeur de retour
vrai - en cas de succès, faux sinon