ReadOnly (Méthode "Get")

Retourne la propriété "ReadOnly" du contrôle.

bool ReadOnly()

Valeur de retour

La valeur de la propriété "ReadOnly".

ReadOnly (Méthode "Set")

Définit la valeur de la propriété "ReadOnly" du contrôle.

bool ReadOnly(

const bool flag

)

Paramètres

flag

[in] Nouvelle valeur de la propriété "ReadOnly".

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon