OnMouseUp

Le gestionnaire d'évènement "MouseUp" du contrôle (le bouton gauche de la souris est relâché).

virtual bool  OnMouseUp()

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.

Note

L'évènement "MouseUp" est généré lorsque le bouton gauche de la souris est relâché au-dessus du contrôle.