MQL5 CEdit OnSetColorBorder 

OnSetColorBorder

Le gestionnaire d'évènement "SetColorBorder" (changement de la propriété OBJPROP_BORDER_COLOR<t3>) du contrôle.</t3>

virtual bool  OnSetColorBackground()

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.