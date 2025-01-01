TextAlign (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "TextAlign" (mode d'alignement du texte).

ENUM_ALIGN_MODE TextAlign() const

Valeur de retour

Définit la valeur de la propriété "TextAlign" du contrôle.

TextAlign (Méthode "Set")

Définit la nouvelle valeur de la propriété "TextAlign" (mode d'alignement du texte) du contrôle.

bool TextAlign(

ENUM_ALIGN_MODE align

)

Paramètres

align

[in] Nouvelle valeur de la propriété "TextAlign".

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé.