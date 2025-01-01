- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
TextAlign (Méthode "Get")
Retourne la valeur de la propriété "TextAlign" (mode d'alignement du texte).
|
ENUM_ALIGN_MODE TextAlign() const
Valeur de retour
Définit la valeur de la propriété "TextAlign" du contrôle.
TextAlign (Méthode "Set")
Définit la nouvelle valeur de la propriété "TextAlign" (mode d'alignement du texte) du contrôle.
|
bool TextAlign(
Paramètres
align
[in] Nouvelle valeur de la propriété "TextAlign".
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé.