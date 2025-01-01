Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesOutils de Fibonacci
- CChartObjectFibo
- CChartObjectFiboTimes
- CChartObjectFiboFan
- CChartObjectFiboArc
- CChartObjectFiboChannel
- CChartObjectFiboExpansion
Outils de Fibonacci
Groupe d'objets graphiques de type "Outils de Fibonacci".
Cette section contient les détails techniques d'utilisation d'un groupe de classes d'objets graphiques de type "Outils de Fibonacci" ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).
|
Nom de la classe
|
Objet
|
Objet graphique "Retracement de Fibonacci"
|
Objet graphique "Zones de Temps de Fibonacci"
|
Objet graphique "Eventail de Fibonacci"
|
Objet graphique "Arc de Fibonacci"
|
Objet graphique "Canal de Fibonacci"
|
Objet graphique "Expansion de Fibonacci"
