Outils de Fibonacci

Groupe d'objets graphiques de type "Outils de Fibonacci".

Cette section contient les détails techniques d'utilisation d'un groupe de classes d'objets graphiques de type "Outils de Fibonacci" ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Nom de la classe

Objet

CChartObjectFibo

Objet graphique "Retracement de Fibonacci"

CChartObjectFiboTimes

Objet graphique "Zones de Temps de Fibonacci"

CChartObjectFiboFan

Objet graphique "Eventail de Fibonacci"

CChartObjectFiboArc

Objet graphique "Arc de Fibonacci"

CChartObjectFiboChannel

Objet graphique "Canal de Fibonacci"

CChartObjectFiboExpansion

Objet graphique "Expansion de Fibonacci"

