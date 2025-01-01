Create

Crée un objet graphique de type "Canal de Fibonacci".

bool Create(

long chart_id,

string name,

int window,

datetime time1,

double price1,

datetime time2,

double price2,

datetime time3,

double price3

)

Paramètres

chart_id

[in] Identifiant du graphique (0 — graphique courant).

name

[in] Un nom unique de l'objet à créer.

window

[in] Numéro de la fenêtre du graphique (0 — fenêtre principale).

time1

[in] Coordonnée date/heure du premier point d'ancrage.

price1

[in] Coordonnée prix du premier point d'ancrage.

time2

[in] Coordonnée date/heure du deuxième point d'ancrage.

price2

[in] Coordonnée prix du second point d'ancrage.

time3

[in] Coordonnée date/heure du troisième point d'ancrage.

price3

[in] Coordonnée prix du troisième point d'ancrage.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.