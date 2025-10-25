Prop Firm ¡Listo! Chiroptera es un Asesor Experto de múltiples divisas y una sola operación que opera en las tranquilas horas de la noche. Utiliza operaciones de una sola posición con Take Profits y Stop Losses tácticamente colocados, que se ajustan continuamente para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas.

Características únicas que diferencian a Chiroptera de otros Asesores Expertos:

coloca operaciones individuales y no emplea martingala, rejilla o cualquier otro método condenado al fracaso solo opera activamente durante 2-3 horas cada dia: fuera de ese tiempo los activos estan fuera del mercado y seguros con el broker coloca órdenes limitadas para evitar deslizamientos y retrasos en la ejecución modula la información de precios del intermediario para garantizar una colocación óptima de las órdenes limitadas, independientemente del diferencial del intermediario supervisa en tiempo real múltiples aspectos de la información sobre precios, como el volumen y los picos de precios, para garantizar el seguimiento de los acontecimientos ad hoc y no anunciados (por ejemplo, los tweets sobre tarifas) se conecta a un servidor de noticias en directo que le permite supervisar las vacaciones y el impacto de noticias pasadas y futuras utiliza un avanzado algoritmo de aprendizaje adaptativo, ponderado exponencialmente en el tiempo, para calcular qué pares rinden mejor para un corredor específico en función del rendimiento en curso. Permite que los primeros 60 días (configuración por defecto) 'aprendan' las condiciones adecuadas. El conjunto inicial también se puede 'aprender' en backtest y alimentar la cuenta real para un aprendizaje continuo. Envía notificaciones de usuario en tiempo real para que los usuarios puedan supervisar el rendimiento del EA en tiempo real.

Parámetros de entrada y valores por defecto

Magic = 12345; // Número mágico que permite a Chiroptera funcionar sin problemas junto a otros EAs en la misma cuenta

= 12345; // Número mágico que permite a Chiroptera funcionar sin problemas junto a otros EAs en la misma cuenta OneChartSetup = true; // permite adjuntar Chiroptera a un gráfico y ejecutar todas las divisas. False' ejecutará Chiroptera sólo en el símbolo actual

= true; // permite adjuntar Chiroptera a un gráfico y ejecutar todas las divisas. False' ejecutará Chiroptera sólo en el símbolo actual AllPairs= "EURUSD;GBPUSD;AUDCAD;EURAUD;EURCAD;GBPAUD;GBPCAD;EURCHF;GBPCHF;USDJPY;EURJPY;USDCAD;EURGBP;USDCHF;CADCHF;CHFJPY;AUDJPY;AUDCHF;AUDUSD;GBPJPY"; // Lista de pares en los que Chiroptera corre efectivamente. Proporciona el máximo beneficio

"EURUSD;GBPUSD;AUDCAD;EURAUD;EURCAD;GBPAUD;GBPCAD;EURCHF;GBPCHF;USDJPY;EURJPY;USDCAD;EURGBP;USDCHF;CADCHF;CHFJPY;AUDJPY;AUDCHF;AUDUSD;GBPJPY"; // Lista de pares en los que Chiroptera corre efectivamente. Proporciona el máximo beneficio BestPairs= "CHFJPY;EURJPY;GBPAUD;GBPJPY;EURAUD"; // Lista de pares en los que Chiroptera funciona mejor. Proporciona factor de beneficio máximo

"CHFJPY;EURJPY;GBPAUD;GBPJPY;EURAUD"; // Lista de pares en los que Chiroptera funciona mejor. Proporciona factor de beneficio máximo UseBestPairs=false ; // Bandera que permite cambiar fácilmente entre 'AllPairs' o 'BestPairs'

; // Bandera que permite cambiar fácilmente entre 'AllPairs' o 'BestPairs' RiskFactor=5 ; // Default lotSize = RiskFactor * balance / contractize (por lo que un RiskFactor de 5 y un balance de cuenta de 10,000 equivale a 0.5 lotes)

; // Default lotSize = RiskFactor * balance / contractize (por lo que un RiskFactor de 5 y un balance de cuenta de 10,000 equivale a 0.5 lotes) StaticLotsize=0 ; // Anula Riskfactor y asume un tamaño de lote por defecto definido por el usuario.

; // Anula Riskfactor y asume un tamaño de lote por defecto definido por el usuario. StopLoss=1300 ; // StopLoss (0=sin Stoploss)

; // StopLoss (0=sin Stoploss) TPOffSetPts=0 ; // Sitúa el take profit más cerca del nivel de precio actual (0=nivel de take profit por defecto)

; // Sitúa el take profit más cerca del nivel de precio actual (0=nivel de take profit por defecto) ForceLimitOrder=true ; // Coloca una orden de mercado si el nivel de precio para la orden limitada se encuentra más allá del nivel de precio actual

; // Coloca una orden de mercado si el nivel de precio para la orden limitada se encuentra más allá del nivel de precio actual TemporaryRemoveStopLoss=true ; // Elimina temporalmente el stop loss en momentos de spread alto para evitar la activación innecesaria de los niveles de stop loss

; // Elimina temporalmente el stop loss en momentos de spread alto para evitar la activación innecesaria de los niveles de stop loss WeekendMaxAllowableGapPts=1500 ;//Previene la negociación inmediatamente después del fin de semana, si el gap del fin de semana es demasiado grande (0=no comprobar)

;//Previene la negociación inmediatamente después del fin de semana, si el gap del fin de semana es demasiado grande (0=no comprobar) BlockPastNews=true ; //Bloquea noticias pasadas que tuvieron un impacto significativo (actualmente fijado en las diferencias entre los valores reales y estimados de las decisiones sobre Tipos de Interés)

; //Bloquea noticias pasadas que tuvieron un impacto significativo (actualmente fijado en las diferencias entre los valores reales y estimados de las decisiones sobre Tipos de Interés) BlockFutureNews=true ; // Bloquea las noticias futuras específicas del símbolo que históricamente han creado demasiada volatilidad.

; // Bloquea las noticias futuras específicas del símbolo que históricamente han creado demasiada volatilidad. BlockHolidays=true ; // Bloquea la negociación durante los días festivos de la Bolsa de Nueva York (cuando la liquidez es escasa)

; // Bloquea la negociación durante los días festivos de la Bolsa de Nueva York (cuando la liquidez es escasa) UseGoldForGMTOffset=true ; // Utiliza Gold para determinar el desfase GMT. Si se producen errores seleccione 'false

; // Utiliza Gold para determinar el desfase GMT. Si se producen errores seleccione 'false DowloadNewsFile=false ; // Permite a los usuarios descargar el historial completo de noticias desde 2022.01.01 hasta hoy y utilizarlo en el backtest

; // Permite a los usuarios descargar el historial completo de noticias desde 2022.01.01 hasta hoy y utilizarlo en el backtest AdaptiveMinimumLookBack=60 ; // La cantidad mínima de días para observar el rendimiento del par antes de que comience a ajustar los tamaños de los lotes para pares individuales (0=no adaptativo)

; // La cantidad mínima de días para observar el rendimiento del par antes de que comience a ajustar los tamaños de los lotes para pares individuales (0=no adaptativo) AdaptiveMaximumLookBack=365 ; // cantidad máxima de días para observar el rendimiento de los pares (0=infinite lookback)

; // cantidad máxima de días para observar el rendimiento de los pares (0=infinite lookback) AdaptiveTimeWeight=EXPONENTIAL ; // El método utilizado para evaluar el rendimiento del par (Exponencial pondera más las operaciones recientes que las antiguas)

; // El método utilizado para evaluar el rendimiento del par (Exponencial pondera más las operaciones recientes que las antiguas) H1BBandSigma=2 ; // Evita colocar operaciones en el lado más alejado del impulso temporal y se espera que retrocedan en la dirección equivocada

; // Evita colocar operaciones en el lado más alejado del impulso temporal y se espera que retrocedan en la dirección equivocada HH1CheckFridayOnly=false ; // Sólo realiza la comprobación H1 antes de la sesión del viernes

; // Sólo realiza la comprobación H1 antes de la sesión del viernes VolumeCheckSigma=4 ; // Impide la negociación en un símbolo si éste muestra un shock repentino (por ejemplo, debido a Tweets sobre aranceles)

; // Impide la negociación en un símbolo si éste muestra un shock repentino (por ejemplo, debido a Tweets sobre aranceles) TrendFilterMaxGapPts=800 ; // Evita la colocación de operaciones en el lado más alejado de las tendencias a corto plazo y se espera que retroceda en la dirección equivocada.

; // Evita la colocación de operaciones en el lado más alejado de las tendencias a corto plazo y se espera que retroceda en la dirección equivocada. MaxSwapToProfitRatio=0 .2; // Impide operar si se espera que el swap sea mayor que el ratio indicado comparado con el beneficio máximo obtenible

.2; // Impide operar si se espera que el swap sea mayor que el ratio indicado comparado con el beneficio máximo obtenible TradeMode=BOTH ; // Permite operar sólo en Dirección de Venta, Dirección de Compra, ambas o ninguna

; // Permite operar sólo en Dirección de Venta, Dirección de Compra, ambas o ninguna MaxSpreadPts=0 ;// Impide la negociación de símbolos cuando se viola el spread máximo (0=sin comprobación)

;// Impide la negociación de símbolos cuando se viola el spread máximo (0=sin comprobación) MinProfitPts=0 ;// Impide la negociación de símbolos cuando no se puede alcanzar el beneficio mínimo permitido (0=no check)

;// Impide la negociación de símbolos cuando no se puede alcanzar el beneficio mínimo permitido (0=no check) ReadOrWriteWeights=Off ; // Permite a los usuarios escribir o leer pesos adaptativos a/desde un archivo. Los archivos adaptativos pueden ser generados en el Probador de Estrategias

; // Permite a los usuarios escribir o leer pesos adaptativos a/desde un archivo. Los archivos adaptativos pueden ser generados en el Probador de Estrategias WeightsFileName= ""; // Permite a los usuarios dar un nombre personalizado al archivo de pesos adaptativos.

""; // Permite a los usuarios dar un nombre personalizado al archivo de pesos adaptativos. SlipNotifyThreshPts=20 ; // Envía una notificación al usuario si el deslizamiento en la entrada o salida es mayor que el umbral (-1 es ninguna notificación)

; // Envía una notificación al usuario si el deslizamiento en la entrada o salida es mayor que el umbral (-1 es ninguna notificación) PrintSessionReports=false ; // Imprime en el terminal los informes de rendimiento de la sesión después de cada sesión

; // Imprime en el terminal los informes de rendimiento de la sesión después de cada sesión PrintAdaptiveData=false ; // Imprime en el terminal la lista de rendimiento de pares después de cada sesión

; // Imprime en el terminal la lista de rendimiento de pares después de cada sesión PrintNewsBlocking=true ; // Imprime en el terminal si las noticias están bloqueadas (y por qué)

; // Imprime en el terminal si las noticias están bloqueadas (y por qué) PrintHolidaysBlocking=true ; // Imprime en el terminal si las vacaciones están bloqueadas

; // Imprime en el terminal si las vacaciones están bloqueadas SendNotifications=true; // Permite a los usuarios recibir notificaciones de rendimiento en tiempo real en la MT5 App

Uso en cuenta real

Adjuntar Chiroptera a un gráfico, por ejemplo 'EURUSD'. El marco temporal es irrelevante.

Si desea recibir informes de rendimiento en MT5 Mobile app: Coloque MetaQuotes ID en MT5 Terminal 'Tools'-->'Notifications' sección, marque 'Enable Push Notifications' y establecer 'SendNotifications' en la EA a true

Uso en el Probador de Estrategias

Chiroptera EA tiene el archivo de Noticias incrustado como recurso. Las Noticias incrustadas están actualizadas hasta la fecha de lanzamiento de la versión que está utilizando.

Para descargar cualquier noticia para fechas posteriores al archivo de noticias incrustado, por favor establezca 'DownloadNewsFile' a true.

El rendimiento óptimo en backtest (o en una cuenta real) comenzará cuando el algoritmo de tamaño de lote adaptativo haya aprendido la solución óptima para los tamaños de lote. Esto sucede después de días 'AdaptiveMinimumLookBack' (por defecto 60). Vea el vídeo a continuación sobre cómo funciona la convergencia para la determinación del tamaño de los lotes.