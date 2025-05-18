ArtQuant Gold
- Asesores Expertos
- Miguel Angel Vico Alba
- Versión: 1.8
- Actualizado: 1 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Precio de lanzamiento: $199
El precio aumentará gradualmente después de cada bloque de ventas como parte de una estrategia de lanzamiento basada en valor.
Cuanto antes compre ArtQuant Gold, mejor precio obtendrá. (Sin descuentos artificiales ni promociones agresivas. El aumento de precio refleja la calidad y el rendimiento a largo plazo del sistema).
ArtQuant Gold es un asesor experto (EA) profesional diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAUUSD) con una estructura robusta y adaptativa centrada en la estabilidad a largo plazo.
- Optimizado exclusivamente para XAUUSD
- Estrategia basada en cuadrícula sin martingala: sin escalamiento de lotes entre entradas
- Lógica multicapa que utiliza la acción del precio, el comportamiento del flujo y los filtros internos
- Control de extracción configurable para proteger el capital en todo momento
- Ejecución comercial basada en condiciones del mercado, no en temporizadores o ciclos fijos
- Independiente del marco temporal: lógica basada en eventos, no en velas
Los siguientes parámetros están disponibles en el EA, explicados en el mismo orden en que aparecen en la configuración:
- Iniciar EA en pausa: le permite iniciar el EA en modo de pausa para ajustar la configuración de forma segura antes de que comience la negociación.
- Símbolo de oro: Define el símbolo con el que se operará. El valor predeterminado es "XAUUSD", pero puede adaptarse al nombre de su bróker.
- Método de cálculo de lotes: elija entre lotes fijos, lotes automáticos o tamaño de lote basado en el saldo.
- Niveles de riesgo de lotes automáticos: Nivel de riesgo aplicado cuando se utiliza el cálculo automático de lotes, de bajo a muy alto.
- Lote fijo: tamaño de lote exacto utilizado si se selecciona el modo fijo.
- Fijo por saldo: Cantidad de saldo de cuenta requerida para cada lote fijo.
- Porcentaje de saldo: calcula el tamaño del lote como un porcentaje de su saldo actual.
- Volumen mínimo por saldo: saldo mínimo requerido para permitir la apertura de una operación en el volumen seleccionado.
- Modo de control de reducción: activa la lógica de protección de reducción interna con apagado automático opcional.
- Valor de reducción: reducción máxima permitida, ya sea en porcentaje o en valor absoluto.
- Notificaciones push MQID: habilita notificaciones móviles a través del sistema MQID.
- Número mágico: identificador único para separar las operaciones de este EA de las de otros.
- Spread máximo: spread máximo permitido para la ejecución de operaciones.
- Mostrar panel: habilita o deshabilita el panel de estado en pantalla.
- Fuente del panel y tamaño de fuente: personalice el tipo y tamaño de fuente para la visualización.
- Comentario del panel: Etiqueta de texto que se muestra en el gráfico y en los comentarios comerciales.
- Estilo y ancho de línea: elija el estilo y el grosor de la cuadrícula visual, las líneas TP y BE.
- Colores de línea: define colores para los niveles de Take Profit, Break Even y Grid.
- Símbolo comercial: XAUUSD
- Tipo de cuenta: Cobertura
- Depósito mínimo: $1000 (con apalancamiento de 1:500)
- Broker: IC Markets o cualquier broker con spreads bajos y ejecución confiable
- Marco temporal: Cualquiera (el sistema no depende de las velas)
- VPS: Muy recomendable para funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana
- El soporte se proporciona exclusivamente a través de la sección “Comentarios” de esta página o mediante mensaje privado dentro de la plataforma MQL5.
- No se utilizan plataformas externas como Telegram o Discord para mantener un entorno de soporte enfocado, libre de spam y profesional.
- Las solicitudes de descuentos, acuerdos privados o negociaciones de precios serán ignoradas.
- Los precios son fijos y transparentes. Cualquier ajuste de precios futuro se anunciará públicamente, no se ofrecerá en privado.
- Tenga cuidado con cualquier EA que prometa curvas de capital perfectas, caída cero o resultados idénticos en todas las condiciones.
- Este comportamiento es una clara señal de sobreajuste: pruebas retrospectivas calibradas con demasiada precisión respecto a datos históricos y con poca adaptabilidad a los mercados reales.
- Estos sistemas son, en esencia, bombas de tiempo.
- Este producto es una creación original protegida por las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor.
- La venta, redistribución o reproducción de ArtQuant Gold fuera de MQL5.com está estrictamente prohibida.
- Esta página de producto MQL5 es el único canal oficial y autorizado para comprar y recibir soporte.
- Cualquier uso compartido, reventa o modificación no autorizada de este producto se considerará una violación directa de los derechos del autor y se perseguirá en consecuencia.
I bought and setup this EA roughly three weeks ago. After some backtesting I set it live on both a cent - acc and a "real one". So far it did not make frequent trades (as expected); but when it entered the market, the results where great. even on "low-risk". The UI is clear and well documented, clearly recommended.