ArtQuant Gold es un asesor experto (EA) profesional diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAUUSD) con una estructura robusta y adaptativa centrada en la estabilidad a largo plazo.

Su lógica interna combina análisis técnico automatizado, control dinámico de riesgos y un modelo de ejecución de red inteligente sin utilizar martingala ni multiplicación de lotes.





A diferencia de muchos sistemas que dependen del aumento del volumen o de estrategias sobreajustadas, ArtQuant Gold sigue un enfoque disciplinado y realista, adaptándose al comportamiento real del mercado a través de una gestión de exposición inteligente y totalmente configurable.





Características principales

Optimizado exclusivamente para XAUUSD

Estrategia basada en cuadrícula sin martingala: sin escalamiento de lotes entre entradas

Lógica multicapa que utiliza la acción del precio, el comportamiento del flujo y los filtros internos

Control de extracción configurable para proteger el capital en todo momento

Ejecución comercial basada en condiciones del mercado, no en temporizadores o ciclos fijos

Independiente del marco temporal: lógica basada en eventos, no en velas

Parámetros de entrada



Los siguientes parámetros están disponibles en el EA, explicados en el mismo orden en que aparecen en la configuración:

Iniciar EA en pausa: le permite iniciar el EA en modo de pausa para ajustar la configuración de forma segura antes de que comience la negociación.

Símbolo de oro: Define el símbolo con el que se operará. El valor predeterminado es "XAUUSD", pero puede adaptarse al nombre de su bróker.

Método de cálculo de lotes: elija entre lotes fijos, lotes automáticos o tamaño de lote basado en el saldo.

Niveles de riesgo de lotes automáticos: Nivel de riesgo aplicado cuando se utiliza el cálculo automático de lotes, de bajo a muy alto.

Lote fijo: tamaño de lote exacto utilizado si se selecciona el modo fijo.

Fijo por saldo: Cantidad de saldo de cuenta requerida para cada lote fijo.

Porcentaje de saldo: calcula el tamaño del lote como un porcentaje de su saldo actual.

Volumen mínimo por saldo: saldo mínimo requerido para permitir la apertura de una operación en el volumen seleccionado.

Modo de control de reducción: activa la lógica de protección de reducción interna con apagado automático opcional.

Valor de reducción: reducción máxima permitida, ya sea en porcentaje o en valor absoluto.

Notificaciones push MQID: habilita notificaciones móviles a través del sistema MQID.

Número mágico: identificador único para separar las operaciones de este EA de las de otros.

Spread máximo: spread máximo permitido para la ejecución de operaciones.

Mostrar panel: habilita o deshabilita el panel de estado en pantalla.

Fuente del panel y tamaño de fuente: personalice el tipo y tamaño de fuente para la visualización.

Comentario del panel: Etiqueta de texto que se muestra en el gráfico y en los comentarios comerciales.

Estilo y ancho de línea: elija el estilo y el grosor de la cuadrícula visual, las líneas TP y BE.

Colores de línea: define colores para los niveles de Take Profit, Break Even y Grid.

Requisitos y recomendaciones

Símbolo comercial: XAUUSD

Tipo de cuenta: Cobertura

Depósito mínimo: $1000 (con apalancamiento de 1:500)

Broker: IC Markets o cualquier broker con spreads bajos y ejecución confiable

Marco temporal: Cualquiera (el sistema no depende de las velas)

VPS: Muy recomendable para funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana

Soporte y comunicación

El soporte se proporciona exclusivamente a través de la sección “Comentarios” de esta página o mediante mensaje privado dentro de la plataforma MQL5.

No se utilizan plataformas externas como Telegram o Discord para mantener un entorno de soporte enfocado, libre de spam y profesional.





Importante

Las solicitudes de descuentos, acuerdos privados o negociaciones de precios serán ignoradas.

Los precios son fijos y transparentes. Cualquier ajuste de precios futuro se anunciará públicamente, no se ofrecerá en privado.





Una nota sobre la realidad del trading algorítmico

Tenga cuidado con cualquier EA que prometa curvas de capital perfectas, caída cero o resultados idénticos en todas las condiciones.

Este comportamiento es una clara señal de sobreajuste: pruebas retrospectivas calibradas con demasiada precisión respecto a datos históricos y con poca adaptabilidad a los mercados reales.

Estos sistemas son, en esencia, bombas de tiempo.

ArtQuant Gold no está diseñado para impresionar con imágenes irrealistas. Está diseñado para sobrevivir, adaptarse y crecer con una lógica sólida y una ejecución responsable.

La consistencia no se logra mediante backtesting cosméticos, sino mediante una lógica comercial realista y bien estructurada.





