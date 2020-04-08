SMC Venom Model BPR MT5

El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios:

FVG (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio.

BPR (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman un "puente": una zona de ruptura y retorno al nivel, cuando el precio se mueve con bajo volumen, creando un gap entre las velas.





Estos patrones ayudan a los operadores a identificar niveles clave de soporte/resistencia, zonas de ruptura y puntos de entrada, basándose en el análisis de volúmenes y la dinámica de precios en el gráfico, donde se produce la interacción entre los grandes participantes del mercado y los participantes comunes.

El indicador visualiza patrones en forma de rectángulos y flechas, y también admite configuraciones de alerta flexibles.

Características principales: Modos de visualización de patrones: elija entre mostrar patrones BPR (alcistas y bajistas) o patrones FVG (alcistas y bajistas).

Posibilidad de ocultar todos los patrones para el análisis gráfico.

Filtrar por número de barras: distancia mínima/máxima entre FVG en la estructura BPR.

Visualización adicional de señales: Flechas con 9 tipos a elegir (estándar, finas, fractales, etc.) o introducción manual de códigos Wingdings, cuya tabla puede mostrarse opcionalmente en el gráfico.

Configurar el color, el tamaño y su desplazamiento dinámico en relación con el precio al escalar.

Filtro de tiempo: Restringe el indicador a una ventana de tiempo específica (por ejemplo, para operar dentro de una sesión).

Sistema de notificación flexible: Alertas

Notificaciones push a un dispositivo móvil.

Notificaciones por correo electrónico.

Señales sonoras (archivo personalizable, por ejemplo, alert.wav).

Personalización del texto del mensaje (por ejemplo, "Señal de subida" o "Señal de bajada").

Optimización de gráficos y rendimiento: Limitación de la comprobación del historial (BarsToCheck) para reducir la carga del procesador.

Limpieza automática de gráficos al eliminar un indicador, con tres modos: eliminar solo sus propios objetos, limpieza completa o dejarlo.

Universalidad: El indicador es adecuado para su uso en cualquier intervalo de tiempo y con cualquier par de divisas.

