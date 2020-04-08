SMC Venom Model BPR MT5
- Indicadores
- Ivan Butko
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios:
- FVG (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio.
- BPR (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman un "puente": una zona de ruptura y retorno al nivel, cuando el precio se mueve con bajo volumen, creando un gap entre las velas.
El indicador visualiza patrones en forma de rectángulos y flechas, y también admite configuraciones de alerta flexibles.
Características principales:
- Modos de visualización de patrones: elija entre mostrar patrones BPR (alcistas y bajistas) o patrones FVG (alcistas y bajistas).
- Posibilidad de ocultar todos los patrones para el análisis gráfico.
- Filtrar por número de barras: distancia mínima/máxima entre FVG en la estructura BPR.
Visualización adicional de señales:
- Flechas con 9 tipos a elegir (estándar, finas, fractales, etc.) o introducción manual de códigos Wingdings, cuya tabla puede mostrarse opcionalmente en el gráfico.
- Configurar el color, el tamaño y su desplazamiento dinámico en relación con el precio al escalar.
Filtro de tiempo:
- Restringe el indicador a una ventana de tiempo específica (por ejemplo, para operar dentro de una sesión).
Sistema de notificación flexible:
- Alertas
- Notificaciones push a un dispositivo móvil.
- Notificaciones por correo electrónico.
- Señales sonoras (archivo personalizable, por ejemplo, alert.wav).
- Personalización del texto del mensaje (por ejemplo, "Señal de subida" o "Señal de bajada").
Optimización de gráficos y rendimiento:
- Limitación de la comprobación del historial (BarsToCheck) para reducir la carga del procesador.
- Limpieza automática de gráficos al eliminar un indicador, con tres modos: eliminar solo sus propios objetos, limpieza completa o dejarlo.
Universalidad:
- El indicador es adecuado para su uso en cualquier intervalo de tiempo y con cualquier par de divisas.
Estrategia comercial de BPR
Utilice el indicador SMC Venom Model BPR como complemento a su sistema de trading
Versión para MT4
