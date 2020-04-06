XAU Flux MT4

XAU FLUX - Asesor experto profesional en scalping de oro



XAU FLUX es un robot de trading profesional diseñado para operar de forma rápida y disciplinada en el mercado del oro. Está desarrollado para traders que desean obtener beneficios constantes a partir de pequeños movimientos diarios de los precios.





Características principales:



XAU FLUX utiliza un avanzado sistema de scalping que opera en los marcos temporales M1 y M5 para evaluar las microoportunidades del mercado. El EA analiza continuamente las condiciones del mercado para identificar puntos de entrada adecuados y abre operaciones automáticamente.





Gestión de riesgos y protección del capital:



El EA protege todas las posiciones abiertas con un mecanismo dinámico de trailing stop. Esto garantiza la obtención de beneficios y minimiza las pérdidas durante los movimientos adversos. Gracias al control del spread y a los filtros de volatilidad, las operaciones solo se ejecutan en condiciones de mercado adecuadas.





Potencial de crecimiento de la cuenta:



XAU FLUX es ideal para hacer crecer su cuenta de forma constante, comenzando con lotes pequeños. Su objetivo es obtener rendimientos sostenibles a largo plazo mediante la acumulación de pequeñas ganancias diarias. No utiliza sistemas agresivos de martingala o de cuadrícula, dando prioridad a la seguridad de la cuenta.





Facilidad de uso:



XAU FLUX requiere una configuración mínima de parámetros y es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados. Empieza a funcionar automáticamente después de la instalación y no requiere una supervisión constante.





Panel de control visual:



El panel de control interactivo que viene con el EA muestra toda la información importante en una sola pantalla. Puede realizar un seguimiento instantáneo de datos críticos como el saldo, el margen, las ganancias/pérdidas abiertas, las ganancias totales y el número de órdenes activas.





Requisitos técnicos:











Plataforma: MetaTrader 4.





Símbolo: XAUUSD (oro).





Marco temporal: M1.





Saldo mínimo: 100 USD (para 0,01 lotes).





VPS recomendado: para un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana













Advertencias:

XAU FLUX no garantiza el rendimiento pasado. El comercio de divisas y oro implica un alto riesgo. Utilice solo el capital que pueda permitirse perder. Se recomienda probarlo en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

Asistencia:



Se proporciona asistencia técnica y ayuda para la configuración después de la compra. Puede ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.







