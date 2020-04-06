XAU Flux MT4

XAU FLUX - Asesor experto profesional en scalping de oro

XAU FLUX es un robot de trading profesional diseñado para operar de forma rápida y disciplinada en el mercado del oro. Está desarrollado para traders que desean obtener beneficios constantes a partir de pequeños movimientos diarios de los precios.


Características principales:

XAU FLUX utiliza un avanzado sistema de scalping que opera en los marcos temporales M1 y M5 para evaluar las microoportunidades del mercado. El EA analiza continuamente las condiciones del mercado para identificar puntos de entrada adecuados y abre operaciones automáticamente.


Gestión de riesgos y protección del capital:

El EA protege todas las posiciones abiertas con un mecanismo dinámico de trailing stop. Esto garantiza la obtención de beneficios y minimiza las pérdidas durante los movimientos adversos. Gracias al control del spread y a los filtros de volatilidad, las operaciones solo se ejecutan en condiciones de mercado adecuadas.


Potencial de crecimiento de la cuenta:

XAU FLUX es ideal para hacer crecer su cuenta de forma constante, comenzando con lotes pequeños. Su objetivo es obtener rendimientos sostenibles a largo plazo mediante la acumulación de pequeñas ganancias diarias. No utiliza sistemas agresivos de martingala o de cuadrícula, dando prioridad a la seguridad de la cuenta.


Facilidad de uso:

XAU FLUX requiere una configuración mínima de parámetros y es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados. Empieza a funcionar automáticamente después de la instalación y no requiere una supervisión constante.


Panel de control visual:

El panel de control interactivo que viene con el EA muestra toda la información importante en una sola pantalla. Puede realizar un seguimiento instantáneo de datos críticos como el saldo, el margen, las ganancias/pérdidas abiertas, las ganancias totales y el número de órdenes activas.


Requisitos técnicos:



Plataforma: MetaTrader 4.


Símbolo: XAUUSD (oro).


Marco temporal: M1.


Saldo mínimo: 100 USD (para 0,01 lotes).


VPS recomendado: para un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana




Advertencias:

XAU FLUX no garantiza el rendimiento pasado. El comercio de divisas y oro implica un alto riesgo. Utilice solo el capital que pueda permitirse perder. Se recomienda probarlo en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

Asistencia:

Se proporciona asistencia técnica y ayuda para la configuración después de la compra. Puede ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.




Otros productos de este autor
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (2)
Indicadores
Hola a todos, Voy a explicar cómo se puede utilizar de forma gratuita la función «All in One Screen», que permite visualizar varios puntos de datos al mismo tiempo en un único indicador y en tres pantallas de indicadores diferentes. En primer lugar, ¿para qué se utiliza este indicador? ; Niveles de Fibonacci. Niveles FVG y OrderBlock. Indicador Ichimoku. Envolventes, bandas de Bollinger. Canales de Donchian. Zonas de retest. Zonas de soporte y resistencia. Estocástico y, por último, indicado
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
Descripción general OrderBlock Zone es un indicador avanzado de MetaTrader 4 que detecta y visualiza automáticamente las zonas de operaciones institucionales (Order Blocks) en el mercado. Al seguir las huellas dejadas por los grandes actores (bancos, fondos de cobertura), determina los niveles potenciales de soporte y resistencia. Características principales  Detección automática de OrderBlock Análisis basado en fractales: determina puntos de inflexión fuertes con un análisis fractal de 36 perí
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Indicadores
Descripción general OrderBlock Zone es un indicador avanzado de MetaTrader 4 que detecta y visualiza automáticamente las zonas de operaciones institucionales (Order Blocks) en el mercado. Al seguir las huellas dejadas por los grandes actores (bancos, fondos de cobertura), determina los niveles potenciales de soporte y resistencia. Características principales  Detección automática de OrderBlock Análisis basado en fractales: determina puntos de inflexión fuertes con un análisis fractal de 36 perí
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Indicadores
CONCEPTO DE SWING TRADE ¿PARA QUÉ SIRVE? Un indicador MT4 diseñado para el swing trading. Captura los cambios de tendencia utilizando la lógica SuperTrend y muestra los puntos TP con niveles Fibonacci automáticos. ¿CÓMO FUNCIONA? 1. Seguimiento de tendencias Utiliza un algoritmo SuperTrend basado en ATR. Señala cuando se rompe la tendencia del precio. 2. Generación de señales La tendencia se invierte al alza → Cuadro verde COMPRAR + flecha (debajo de la vela) La tendencia se invier
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias Desarrollador: 8aLt4 Versión: 1.5 Plataforma: MetaTrader 5  Descripción general TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para trade
FREE
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias Desarrollador: 8aLt4 Versión: 1.5 Plataforma: MetaTrader 4  Descripción general TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para trade
FREE
