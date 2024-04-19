Bitcoin Robot MT4

4.63

El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con unaeficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestroRobot Bitcoinemplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente conun marco de tiempo M5, asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas.Sin rejilla, sin martingala, sin cobertura, EA sólo abre una posición al mismo tiempo. Bitcoin Robot también está protegido durante las noticias importantes, cuando salen noticias de alto impacto, el robot no abre posiciones antes y después de 60 minutos después de la noticia. Le proporcionamos acceso a un grupo donde puede hacer preguntas, así como soporte personalizado en cada paso. El Bitcoin Rob ot está disponible en dos versiones para MetaTrader 4, MetaTrader 5 y puede ser utilizado con cualquier Broker de Forex y Prop Trading Firms. El manual detallado está disponible en 9 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, francés, español, italiano y árabe. Después de comprar el robot, por favor envíeme un mensaje privado y le enviaré el acceso al grupo, así como el manual, y nuestro apoyo le ayudará con todo.

El precio con descuento es de 1599$ válido hasta el 31 de diciembre de 2025. El precio sin descuento es de 2499$.

Después de comprar o alquilar Bitcoin Robot, puede recibir una de nuestras herramientas gratis (XG Gold, Bitcoin Robot Grid, DS Gold Robot o Gold Indicator).

Características:

  • Filtro de noticias
  • Todas las actualizaciones gratis
  • Popular par BTCUSD
  • Un producto probado y desarrollado por programadores expertos
  • Negociación 7 días a la semana o en días y horas específicos
  • Instalación rápida, sólo hay que cambiar un parámetro
  • Grupo privado con soporte dedicado que le ayudará en cada paso
  • Todas las posiciones están protegidas por Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop y Break Even
  • No grid, no martingale, no hedging, EA sólo abre una posición al mismo tiempo

Parámetros:

  • Lotes - el tamaño fijo de los lotes
  • Lotes - el tamaño porcentual de los lotes
  • Take profit - se establece por defecto, no hay necesidad de cambiar
  • Stop Loss - está establecido por defecto, no es necesario cambiarlo
  • Trailing Stop - se establece por defecto, no hay necesidad de cambiar
  • Break Even - se establece por defecto, no hay necesidad de cambiar
  • El número mágico - se puede cambiar a cualquier número
  • Filtro de noticias - activación del filtro de noticias para bloquear nuevas operaciones
  • MaxDD %, es posible especificar el máximo drawdown en porcentaje
  • Comentario de la operación - se puede cambiar a cualquier cosa, este comentario es visible en el historial
  • Report For USD (true/false) - elección de la divisa para la que se incluyen las noticias en el filtro
  • doNotTradeBefore/AfterInMinutes - 60 minutos antes y 60 minutos después de la noticia durante los cuales EA no puede colocar nuevas operaciones
  • Días y horas de negociación - puede cambiar o excluir cualquier día entre lunes y domingo y cambiar las horas de negociación o seleccionar que el EA trabaje 24/7
  • Posiciones máximas por día - permite limitar el número de posiciones abiertas en el EA (el robot abre 1 posición al mismo tiempo con TP-SL-TS y usted puede seleccionar que abra por ejemplo máximo 10 por día y se detenga hasta el día siguiente
  • Opositesignal - una función que le permite cerrar posiciones basadas en señales opuestas. Por ejemplo, si tenemos una posición abierta de Compra BTCUSD y está activa hasta que aparezcan señales de Venta, el EA cerrará automáticamente posiciones de Compra y abrirá posiciones de Venta. Esta función es opcional y puede ser utilizada o no.
  • Mostrar panel - utilizamos el mismo diseño de panel para todos nuestros robots, con beneficio diario, pips diarios, sesión actual, calendario forex y spread mostrados, así como botones para cerrar posiciones manualmente.
  • Todos nuestros robots son únicos, pero utilizamosel mismo panel para mostrar noticias y otra información.
¿Cómo probar correctamente el Robot Bitcoin en MetaTrader 4 tester?

  • Primero seleccione el gráfico BTCUSD (u otro disponible con su broker) y establezca el marco temporal en M5. A continuación, elija un depósito de 1000 o cualquier otro, establezca una fecha personalizada, seleccione Every tick normal, elija el tamaño del lote. Por último, haga clic en el botón Inicio en el probador de MetaTrader 4. Si no obtienes resultados con tu broker, prueba con otro, ya que hemos notado que algunos brokers bloquean los robots de prueba en BTCUSD.

¿Cómo empiezo?

  • Después de comprar el EA, por favor envíenos unmensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Vaya a la pestaña Compras y haga una captura de pantalla. Después de confirmar, te enviaremos acceso al grupo donde nuestro soporte y otros usuarios te ayudarán con todo y podrás hablar sobre este EA.
  • Active AutoTrading en su plataforma, añada un EA al gráfico M5 en el BTCUSD, configure todo según el manual y ya está.
  • El Robot Bitcoin se puede utilizar con cualquier Broker de Forex y en cualquier cuenta, pero se recomiendan cuentas de bajo spread, depósito mínimo de $500, un apalancamiento de 1:30 hasta 1:1000. Sugerimos ejecutar el robot en un VPS para que permanezca conectado durante 24 horas y probar el robot en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.

Información:

  • Par: BTCUSD
  • Marco de tiempo: M5
  • Lotes mínimos: 0.01
  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Depósito mínimo: 1000
  • Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN

Actualizaciones:
La versión actual de este robot es la 9.8. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT4.

Precio:
El robot cuesta $1599, y puede ser usado con cualquier Broker de Forex y Prop Trading Firms . Por favor, envíeme un mensaje privado después de comprar el EA, y le daré acceso al grupo donde podrá recibir soporte y discutir sobre el robot. Este robot será desarrollado en base a las sugerencias de los clientes y las nuestras propias. Si tiene alguna idea interesante sobre qué más podemos incorporar a este EA, póngase en contacto con nuestro equipo.

Comentarios 65
Smosky
91
Smosky 2025.07.11 18:20 
 

Es muy bueno, lo más importante es leer el manual de instrucción para no cometer errores

scar2face
132
scar2face 2025.07.09 11:13 
 

Great EA and great team. Support is clear and fast

Anson Au
49
Anson Au 2025.07.08 10:48 
 

This BTC Robot is excellent, I would give it 5 stars. Thank you for your support, Mark!

Kin
117
Kin 2025.07.19 08:30 
 

My money was lost. EA was lose.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.08.03 01:52
Hi. I’m not sure what the issue is with your account, as we don’t have access to client accounts. However, I believe it might be a technical problem. I’ve just sent you a message and I’m waiting for reply. You are welcome 👍📊
Update: We’re still waiting for your reply - 3 weeks now...
Smosky
91
Smosky 2025.07.11 18:20 
 

Es muy bueno, lo más importante es leer el manual de instrucción para no cometer errores

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:29
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
scar2face
132
scar2face 2025.07.09 11:13 
 

Great EA and great team. Support is clear and fast

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:30
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
Anson Au
49
Anson Au 2025.07.08 10:48 
 

This BTC Robot is excellent, I would give it 5 stars. Thank you for your support, Mark!

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:30
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
Rubén P. E.
198
Rubén P. E. 2025.06.08 14:52 
 

For now, I wouldn't recommend purchasing this EA. The developers answer all questions, and everything is clearly explained in the manual. However, it doesn't fit my risk management. The results are good because of the EA's recovery mode. The EA takes too much risk for my liking, as the risk multiplier is very high. I don't like the feeling that the EA can wipe out my account in just 5 trades. I'll keep adjusting the parameters to see if I can recover my investment. So far, I've been losing money with this EA. If I can get it to work properly, I'll change my review to positive.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.06.09 20:35
You can reduce the risk by lowering the multiplier and the number of cycles. There are also many other features available. Unfortunately, it’s often easier for some users to leave a negative review than to simply contact support - we’ve seen such behavior from a few individuals. Live results are available on our website👍📊
GregorThieler
92
GregorThieler 2025.06.02 12:06 
 

The Bitcoin Robot is a very reliable and well designed EA. It focuses on precise, selective entries on the M5 timeframe and only opens one position at a time, which makes it very controlled even in volatile BTC markets. Trade execution has been accurate and consistent in my experience. With the right risk settings the results have been stable and profitable. I also appreciate the built-in news filter which avoids trading around high impact events, along with the additional filters that further improve trade quality and safety. The developer continues to improve the EA with regular updates and provides excellent, responsive support. Overall, a professional and dependable tool for Bitcoin trading that delivers exactly as described.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:30
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
Ralf Ludvigsen
23
Ralf Ludvigsen 2025.05.20 06:35 
 

Hi everyone, I can only highly recommend this team, super support, I've been on bitcoin for 4 days now on a live account, it's doing well. From the support team, very quick response if you have any questions. I look forward to being part of your journey. If I could give 10 stars, I would have. Good day to you all, To the support team, keep up the good work, it's appreciated. Many greetings, Ralf

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:30
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
76016289 Meiring
27
76016289 Meiring 2025.05.15 14:14 
 

Totally satisfied with BTC robot and support

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.05.15 14:20
You are welcome👍📊
Thomas Gerard Dings
524
Thomas Gerard Dings 2025.05.12 14:01 
 

BEWARE PEOPLE. Near 100% winning trades is a clear sign of a scam bot! The reviews here are mostly fake or from people who have not used the bot yet on a live account. I was kicked out of the telegram group for asking questions about losing trades that did not match the backtesting results. EDIT: regarding the free bot, please read your own chat where you explicitly ask me which bot I want to select. The additional bot was a deal that you offered publicly. Your response you have to my review is so telling, a clear lie when in fact you should admit your wrong doing. I will escalate it to MQL5 by the way.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.05.15 14:21
Hi everyone. We’d like to clarify the situation regarding a recent negative review. The person in question demanded an additional robot for free, and after we declined, they posted a negative comment. Unfortunately, from time to time, we encounter individuals who try to pressure us into giving away extra products this way. According to our policy, such users lose access to the support group. We no longer accept any form of blackmail or manipulation. We remain focused on supporting real users who use our tools as intended. Live results are available on our website👍📊
Ferdi Dakio
133
Ferdi Dakio 2025.05.08 09:26 
 

I recently tried out the BTC ROBOT, and I must say, it's exceeded my expectations. The trade entries are spot-on, and the risk management is excellent. The support team on Telegram is top-notch—quick to respond, very knowledgeable, and always ready to assist. I highly recommend BTC EA to anyone seeking a trustworthy automated trading solution. 5 Stars all the way!

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:30
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
hannah7
408
hannah7 2025.05.07 16:02 
 

The customer support is responsive, so inquiries are handled quickly. This EA is really useful—thank you!

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:30
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
TonyZZ0516
37
TonyZZ0516 2025.05.06 14:07 
 

Nice support from EA team, and got one extra ea as a bonus

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:30
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
LS1947
21
LS1947 2025.04.29 12:40 
 

I recently purchased BTC ROBOT and I’m very impressed with its performance. The trade entries are precise, so good risk management. The support team on Telegram has been outstanding—responsive, knowledgeable, and always willing to help. Highly recommend BTC EA for traders looking for a reliable automated trade. 5 Stars on this one!

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:30
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
Alan Gilberto Pirovino
626
Alan Gilberto Pirovino 2025.04.28 22:56 
 

The bot work very well they are very precise for closed in profit .

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:31
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
Victor Ivan Vrbancic
349
Victor Ivan Vrbancic 2025.04.25 16:10 
 

Quality all around

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:31
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
Chayan Duangsaeng
49
Chayan Duangsaeng 2025.04.25 14:18 
 

This BTC Robot is very good and the best profit.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:31
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
woodxea
178
woodxea 2025.03.27 15:44 
 

This EA trades very accurately. In addition, support via Telegram is very quick and helpful. There are detailed instructions on how to set parameters, etc., so it is very reliable.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:31
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
Ponziano Ciampi
240
Ponziano Ciampi 2025.03.21 12:10 
 

We’ve been live for only a few days, but the EA is already proving to be stable and reliable. The support team in the Telegram group is quick to respond and very helpful. Excellent work!

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:31
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
Osama Yousef
179
Osama Yousef 2025.03.21 08:39 
 

Hi, I have used this robot EA. It has been working with precision and effectively. Thank you for your support.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:31
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
PEDRO E PEREZ
936
PEDRO E PEREZ 2025.03.18 13:02 
 

Hello: This BTC Robot is very good, it gives very good results, I would give it 5 *****, the same for the very friendly customer service. Thank you

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:31
Hi. Thank you for adding the review. We truly appreciate your feedback on Bitcoin Robot. This tool was designed to trade efficiently with built-in protection features such as TP, SL, TS, and BE, without using grid or martingale. Many users are already achieving solid results with it, and your support helps us keep improving the project and bringing new updates. If you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
1234
Respuesta al comentario