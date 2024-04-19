Bitcoin Robot MT4
- Asesores Expertos
- MQL TOOLS SL
- Versión: 9.8
- Actualizado: 18 septiembre 2025
- Activaciones: 12
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con unaeficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestroRobot Bitcoinemplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente conun marco de tiempo M5, asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas.Sin rejilla, sin martingala, sin cobertura, EA sólo abre una posición al mismo tiempo. Bitcoin Robot también está protegido durante las noticias importantes, cuando salen noticias de alto impacto, el robot no abre posiciones antes y después de 60 minutos después de la noticia. Le proporcionamos acceso a un grupo donde puede hacer preguntas, así como soporte personalizado en cada paso. El Bitcoin Rob ot está disponible en dos versiones para MetaTrader 4, MetaTrader 5 y puede ser utilizado con cualquier Broker de Forex y Prop Trading Firms. El manual detallado está disponible en 9 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, francés, español, italiano y árabe. Después de comprar el robot, por favor envíeme un mensaje privado y le enviaré el acceso al grupo, así como el manual, y nuestro apoyo le ayudará con todo.
El precio con descuento es de 1599$ válido hasta el 31 de diciembre de 2025. El precio sin descuento es de 2499$.
Después de comprar o alquilar Bitcoin Robot, puede recibir una de nuestras herramientas gratis (XG Gold, Bitcoin Robot Grid, DS Gold Robot o Gold Indicator).
Características:
- Filtro de noticias
- Todas las actualizaciones gratis
- Popular par BTCUSD
- Un producto probado y desarrollado por programadores expertos
- Negociación 7 días a la semana o en días y horas específicos
- Instalación rápida, sólo hay que cambiar un parámetro
- Grupo privado con soporte dedicado que le ayudará en cada paso
- Todas las posiciones están protegidas por Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop y Break Even
- No grid, no martingale, no hedging, EA sólo abre una posición al mismo tiempo
Parámetros:
- Lotes - el tamaño fijo de los lotes
- Lotes - el tamaño porcentual de los lotes
- Take profit - se establece por defecto, no hay necesidad de cambiar
- Stop Loss - está establecido por defecto, no es necesario cambiarlo
- Trailing Stop - se establece por defecto, no hay necesidad de cambiar
- Break Even - se establece por defecto, no hay necesidad de cambiar
- El número mágico - se puede cambiar a cualquier número
- Filtro de noticias - activación del filtro de noticias para bloquear nuevas operaciones
- MaxDD %, es posible especificar el máximo drawdown en porcentaje
- Comentario de la operación - se puede cambiar a cualquier cosa, este comentario es visible en el historial
- Report For USD (true/false) - elección de la divisa para la que se incluyen las noticias en el filtro
- doNotTradeBefore/AfterInMinutes - 60 minutos antes y 60 minutos después de la noticia durante los cuales EA no puede colocar nuevas operaciones
- Días y horas de negociación - puede cambiar o excluir cualquier día entre lunes y domingo y cambiar las horas de negociación o seleccionar que el EA trabaje 24/7
- Posiciones máximas por día - permite limitar el número de posiciones abiertas en el EA (el robot abre 1 posición al mismo tiempo con TP-SL-TS y usted puede seleccionar que abra por ejemplo máximo 10 por día y se detenga hasta el día siguiente
- Opositesignal - una función que le permite cerrar posiciones basadas en señales opuestas. Por ejemplo, si tenemos una posición abierta de Compra BTCUSD y está activa hasta que aparezcan señales de Venta, el EA cerrará automáticamente posiciones de Compra y abrirá posiciones de Venta. Esta función es opcional y puede ser utilizada o no.
- Mostrar panel - utilizamos el mismo diseño de panel para todos nuestros robots, con beneficio diario, pips diarios, sesión actual, calendario forex y spread mostrados, así como botones para cerrar posiciones manualmente.
- Todos nuestros robots son únicos, pero utilizamosel mismo panel para mostrar noticias y otra información.
- Primero seleccione el gráfico BTCUSD (u otro disponible con su broker) y establezca el marco temporal en M5. A continuación, elija un depósito de 1000 o cualquier otro, establezca una fecha personalizada, seleccione Every tick normal, elija el tamaño del lote. Por último, haga clic en el botón Inicio en el probador de MetaTrader 4. Si no obtienes resultados con tu broker, prueba con otro, ya que hemos notado que algunos brokers bloquean los robots de prueba en BTCUSD.
¿Cómo empiezo?
- Después de comprar el EA, por favor envíenos unmensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Vaya a la pestaña Compras y haga una captura de pantalla. Después de confirmar, te enviaremos acceso al grupo donde nuestro soporte y otros usuarios te ayudarán con todo y podrás hablar sobre este EA.
- Active AutoTrading en su plataforma, añada un EA al gráfico M5 en el BTCUSD, configure todo según el manual y ya está.
- El Robot Bitcoin se puede utilizar con cualquier Broker de Forex y en cualquier cuenta, pero se recomiendan cuentas de bajo spread, depósito mínimo de $500, un apalancamiento de 1:30 hasta 1:1000. Sugerimos ejecutar el robot en un VPS para que permanezca conectado durante 24 horas y probar el robot en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.
Información:
- Par: BTCUSD
- Marco de tiempo: M5
- Lotes mínimos: 0.01
- Plataforma: MetaTrader 4
- Depósito mínimo: 1000
- Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN
Actualizaciones:
La versión actual de este robot es la 9.8. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT4.
Precio:
El robot cuesta $1599, y puede ser usado con cualquier Broker de Forex y Prop Trading Firms . Por favor, envíeme un mensaje privado después de comprar el EA, y le daré acceso al grupo donde podrá recibir soporte y discutir sobre el robot. Este robot será desarrollado en base a las sugerencias de los clientes y las nuestras propias. Si tiene alguna idea interesante sobre qué más podemos incorporar a este EA, póngase en contacto con nuestro equipo.
Es muy bueno, lo más importante es leer el manual de instrucción para no cometer errores