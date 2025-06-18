Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda esta oportunidad única!

BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $!

¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS !

Forex Diamond EA - Trading Automatizado Confiable Impulsado por Algoritmos Inteligentes

Forex Diamond EA es un asesor experto probado diseñado para ofrecer resultados consistentes utilizando una combinación de estrategias de tendencia y contra-tendencia. Con la confianza de miles de traders desde su lanzamiento, Forex Diamond EA destaca por su lógica de trading inteligente, su gestión del dinero adaptable y su capacidad para prosperar en diversas condiciones de mercado.

Ahora actualizado con características avanzadas para satisfacer las demandas del trading moderno, incluyendo la protección contra el drawdown y un sistema de aleatorización ideal para los retos de las empresas de puntales, Forex Diamond EA es más potente que nunca.

Un Sistema de Trading Completo y Dinámico Diseñado para Obtener la Máxima Fiabilidad y Beneficio

La mayoría de los programas de trading manejan sólo un aspecto de su estrategia de trading, como la negociación de oportunidades de pequeña dispersión o la vigilancia de las señales de inversión del mercado. El problema con este enfoque de una sola estrategia es que carece de una estrategia global para maximizar cada táctica. Forex Diamond no tiene este problema. Cada herramienta de negociación está alineada con una estrategia de negociación global, lo que significa que cada acción trabaja en conjunto para ofrecer resultados superiores.





Características principales de Forex Diamond EA



3 sistemas de trading completamente independientes en un solo EA

Lógica de negociación dinámica

Algoritmo auto-actualizable

Alta frecuencia de negociación

Niveles razonables de Stop Loss y Take Profit calculados dinámicamente

Menos necesidad de optimización que otros robots

Alta protección contra deslizamientos

Alta protección de spread

Sistema de protección de beneficios

Sistema de protección contra caídas

Sistema de aleatorización

Sistema de Gestión del Tiempo

¡Hay una versión MT5 también! ¡Compruébelo en mi perfil!

Forex Diamond EA es una rara combinación de estrategias de tendencia y contratendencia, gestión inteligente del dinero, configuraciones dinámicas de los parámetros de negociación y rápida ejecución de las operaciones. Forex Diamond EA es un sistema de comercio completo para los comerciantes de divisas que quieren velocidad, precisión y un rendimiento fiable. Forex Diamond está diseñado para operar con 3 algoritmos probados: 1. Estrategia de señal: Forex Diamond ЕА utiliza su Estrategia de Señal de Seguimiento de Tendencia para ejecutar sistemáticamente operaciones rentables. El algoritmo aplica pacientemente parámetros de negociación bien probados para beneficiarse de la tendencia del mercado mientras salvaguarda sus Ganancias. 2. Estrategia Contratendencia: Forex Diamond implementa su Estrategia Contratendencia para vigilar el mercado en busca de potenciales cambios de tendencia. Una vez que se detecta una oportunidad, Forex Diamond EA ajusta dinámicamente sus parámetros de negociación para maximizar el potencial de ganancias de cada operación. 3. Estrategia Scalping: La estrategia Countertrend Scalping de Forex Diamond aprovecha las pequeñas operaciones de spread ejecutadas con precisión y rapidez. El sistema de trading dinámico de Forex Diamond ajusta rápidamente sus parámetros de trading para adaptarse incluso a los mercados más volátiles.

Recomendaciones oficiales

Marco temporal: M15

Pares de divisas: GBPUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY

Backtesting rápido: Datos M1 + Precios de apertura

Backtesting preciso: Datos M15 + Cada tick (recomendado para obtener la mejor calidad de modelización) Ajustes recomendados: ¡los ajustes por defecto son los mejores para todos los pares soportados!

Totalmente compatible con empresas de trading propietarias, cuentas financiadas, FTMO y plataformas similares.