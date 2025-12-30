Stochastic Color Alerts – Indicador Inteligente de Momentum y Tendencia por Colores

Stochastic Color es una versión avanzada y visual del Oscilador Estocástico clásico, diseñada para facilitar la identificación de cambios de momentum y tendencia mediante colores dinámicos y alertas confiables.

Este indicador combina la lógica tradicional del Estocástico %K y %D con una línea principal que cambia de color, ayudando a los traders a reconocer rápidamente la dirección del mercado, cambios de momentum y posibles zonas de reversión.

Características Principales

Línea de Color Dinámica (%K)

La línea principal del Estocástico cambia de color automáticamente:

Color verde → momentum alcista

Color rojo → momentum bajista

Color naranja → vela actual en formación

Este enfoque visual permite tomar decisiones más rápidas sin analizar números constantemente.

Cálculo Estocástico Clásico

Basado en los parámetros tradicionales %K, %D y Slowing

Períodos totalmente configurables según tu estilo de trading

Escala del oscilador de 0 a 100 con niveles estándar 20 / 80

Alertas de Compra y Venta Integradas

Alerta de compra: %K cruza por encima de %D por debajo del nivel 20 (sobreventa)

Alerta de venta: %K cruza por debajo de %D por encima del nivel 80 (sobrecompra)

Las alertas se activan solo después del cierre de la vela, evitando señales falsas y repintado.

Notificaciones Push en el Móvil

Alertas push opcionales para MT5 móvil

Las notificaciones incluyen símbolo y marco temporal

Alertas Sin Spam

Una alerta por vela

Sin alertas repetidas para la misma señal

Cómo Usar Stochastic Color

Tendencia y Momentum

Sigue el color de la línea %K para identificar la dirección del momentum

Color ascendente indica momentum alcista

Color descendente indica momentum bajista

Zonas de Sobrecompra y Sobreventa

Por debajo de 20 → zona de sobreventa (posible compra)

Por encima de 80 → zona de sobrecompra (posible venta)

Confirmación de Entrada

Utiliza el cruce de %K y %D junto con acción del precio, soporte/resistencia u otros indicadores

Ideal para scalping, day trading y swing trading

¿Por Qué Elegir Stochastic Color?

Diseño visual limpio e intuitivo

Lógica estocástica clásica y confiable

Indicación clara del momentum mediante colores

Alertas precisas al cierre de la vela

Notificaciones push para trading móvil

Apto para todos los mercados y marcos temporales