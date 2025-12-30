Stochastic Color Alerts
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Stochastic Color Alerts – Indicador Inteligente de Momentum y Tendencia por Colores
Stochastic Color es una versión avanzada y visual del Oscilador Estocástico clásico, diseñada para facilitar la identificación de cambios de momentum y tendencia mediante colores dinámicos y alertas confiables.
Este indicador combina la lógica tradicional del Estocástico %K y %D con una línea principal que cambia de color, ayudando a los traders a reconocer rápidamente la dirección del mercado, cambios de momentum y posibles zonas de reversión.
Características Principales
Línea de Color Dinámica (%K)
La línea principal del Estocástico cambia de color automáticamente:
Color verde → momentum alcista
Color rojo → momentum bajista
Color naranja → vela actual en formación
Este enfoque visual permite tomar decisiones más rápidas sin analizar números constantemente.
Cálculo Estocástico Clásico
Basado en los parámetros tradicionales %K, %D y Slowing
Períodos totalmente configurables según tu estilo de trading
Escala del oscilador de 0 a 100 con niveles estándar 20 / 80
Alertas de Compra y Venta Integradas
Alerta de compra: %K cruza por encima de %D por debajo del nivel 20 (sobreventa)
Alerta de venta: %K cruza por debajo de %D por encima del nivel 80 (sobrecompra)
Las alertas se activan solo después del cierre de la vela, evitando señales falsas y repintado.
Notificaciones Push en el Móvil
Alertas push opcionales para MT5 móvil
Las notificaciones incluyen símbolo y marco temporal
Alertas Sin Spam
Una alerta por vela
Sin alertas repetidas para la misma señal
Cómo Usar Stochastic Color
Tendencia y Momentum
Sigue el color de la línea %K para identificar la dirección del momentum
Color ascendente indica momentum alcista
Color descendente indica momentum bajista
Zonas de Sobrecompra y Sobreventa
Por debajo de 20 → zona de sobreventa (posible compra)
Por encima de 80 → zona de sobrecompra (posible venta)
Confirmación de Entrada
Utiliza el cruce de %K y %D junto con acción del precio, soporte/resistencia u otros indicadores
Ideal para scalping, day trading y swing trading
¿Por Qué Elegir Stochastic Color?
Diseño visual limpio e intuitivo
Lógica estocástica clásica y confiable
Indicación clara del momentum mediante colores
Alertas precisas al cierre de la vela
Notificaciones push para trading móvil
Apto para todos los mercados y marcos temporales