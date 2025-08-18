Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping

MT4 Hotkeys – Herramienta de gestión de órdenes y posiciones
Esta herramienta permite a los usuarios gestionar órdenes y posiciones en la plataforma MetaTrader 4 mediante atajos de teclado. Soporta ejecución de órdenes, cierre de posiciones, ajustes de trailing stop y gestión de riesgo a través de configuraciones personalizables.

Comandos clave
“B”: Coloca una orden de compra.
“S”: Coloca una orden de venta.
“C”: Cierra todas las posiciones abiertas.
“X”: Cierra una posición específica (la más antigua o la más reciente, según la configuración).
“T”: Activa un trailing stop, ajustándolo al mínimo de la barra anterior (para compras) o al máximo (para ventas).
“P”: Cierra un porcentaje configurable de una posición abierta (por defecto: 50 %).
“K”: Lleva el stop loss de todas las posiciones abiertas al nivel de breakeven (precio de apertura).
Nota: Los comandos requieren letras mayúsculas para activarse.

Opciones de gestión de riesgo
El usuario puede seleccionar:
Un tamaño de lote fijo para las operaciones.
Un límite de riesgo monetario ($) con un stop loss automático calculado en base a la barra anterior y ajustes definidos por el usuario. El tamaño del lote se ajusta para cumplir con el riesgo especificado por operación.

Funciones
Atajos de teclado configurables para colocar órdenes, cerrar posiciones y gestionar stops.
Funcionalidad de trailing stop basada en el máximo o mínimo de la barra anterior.
Opción para cerrar todas las posiciones simultáneamente.
Compatibilidad con tamaño de lote, stop loss, take profit y configuración de Magic Number personalizables.
Compatible con todos los símbolos y marcos temporales en MetaTrader 4.


Productos recomendados
One more Copier MT4
Oleksii Chepurnyi
5 (1)
Utilidades
Otro copiador de señales. Nada especial. La versión demo se puede descargar aquí . Características principales La utilidad copia operaciones entre terminales: por mercado, órdenes pendientes (opcional), así como sus niveles de stop loss y take profit (opcional también). Puede copiar de una cuenta Maestra a varias cuentas Esclavas, así como de varias cuentas Maestras a una cuenta Esclava. Cálculo del volumen Actualmente, existen dos opciones para calcular el volumen: El volumen de operaciones s
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilidades
El panel tiene la interfaz más intuitiva que todo principiante puede manejar. En la columna SLp , debe especificar el tamaño de SL en pips. Si el valor se vuelve gris y al mismo tiempo los botones Bay / Sell también están inactivos, entonces ha especificado un valor SL que es menor que el permitido antes de que lo estableciera su corredor. En la columna TP% , indica TP en% del saldo de la cuenta. En la configuración, puede elegir en función de lo que se calculará este indicador, por capital,
Order Trailing Pro
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Trailing de órdenes: obtén el mejor precio de ejecución a medida que el mercado se mueve Las órdenes pendientes con trailing te permitirán mantener la distancia al precio de entrada en la distancia especificada. La orden se moverá si el precio del mercado se aleja de ella. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta | Contáctame si tienes alguna pregunta | Versión para MT5 Para activar el Trailing de Órdenes, debes configurar los 4 parámetros principales (en el panel):
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Utilidades
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Drawdown Partial Closure
Jerome Thierry Francois Delobel
Utilidades
Drawdown Cierre Parcial Asesor Experto Descripción: El Asesor Experto de Cierre Parcial de Drawdown es una herramienta diseñada para MetaTrader 4 que ayuda a los operadores a gestionar sus posiciones durante los periodos de drawdown. Supervisa la reducción de la cuenta de operaciones en tiempo real y cierra automáticamente una parte de las posiciones perdedoras cuando la reducción supera un umbral especificado. Esto ayuda a los operadores a mitigar las pérdidas durante las condiciones adversas d
DrawDownControl
Andrey Shvecov
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para controlar el drawdown por el símbolo en el que está fijado. El Asesor Experto no realiza operaciones de trading en las posiciones de apertura, ¡sólo cierra las posiciones abiertas en el símbolo en el que está configurado bajo ciertas condiciones! Hay tres niveles de reducción implementados en el Asesor Experto. El tamaño de la reducción para cada nivel se establece en los parámetros de entrada y se asigna el tamaño del beneficio (puede ser positivo o negat
Waddah Attar Easy Positions Risk Management
Ahmad Waddah Attar
Utilidades
Waddah Attar Posiciones Fáciles Gestión de Riesgos Este EA le da una capacidad completa para cerrar una posición o cerrar todas las posiciones . Cerrar operaciones de compra o venta en cualquier posición. Cerrar posiciones con pérdidas o ganancias. Al hacer clic en un botón de comando en el gráfico con el mensaje de confirmación . Muestra información completa sobre sus posiciones como : conteo - lotes - precio promedio - puntos - ganancia - % de ganancia - margen utilizado para esta posición y
Easy mt4 to telegram
Medilane Bernard Philippe Couratier
Utilidades
Jarfac Mt4ToTelegram Introducción Jarfac Mt4ToTelegram es un sistema MT4 diseñado para facilitar la comunicación en tiempo real entre la plataforma MetaTrader 4 y Telegram . Este script permite a los operadores recibir notificaciones instantáneas personalizables basadas en diferentes tipos de operaciones, asegurando una capacidad de respuesta óptima sin tener que monitorear constantemente la plataforma de operaciones. Características principales Notificaciones en tiempo real : Recibe notificacio
Element 7
Vladimir Deryagin
Asesores Expertos
El asesor trabaja sobre la base del análisis de velas (barras). La configuración del asesor experto es intuitiva. Puede usar este asesor experto en cualquier par de divisas, habiendo seleccionado previamente la configuración con la ayuda de pruebas. Configuración del asesor, descripción: Magic es un número único de transacciones abiertas. Volume - volumen de comercio de la transacción inicial. A sign for increasing the lot with the selected coefficient-seleccione el signo de acción entre
Booster Seven
David Gaganidze
Utilidades
El robot de trading semiautomático Booster Seven ayuda a los traders a operar, las decisiones sobre operar en la dirección de Compra o Venta las toma el trader. El robot tiene funciones de Compra, Venta, Stop de Compra, Stop de Venta, Límite de Compra, Límite de Venta y AUTO S/L en el gráfico. También hay parámetros estadísticos de negociación. Al seleccionar la función Comprar, la negociación comenzará abriendo una posición de Compra con un lote inicial con un Stop Loss y Take Profit correspond
Ichimoku Waves Meter vm IT
Ichimoku sp z o.o.
Utilidades
¡Las utilidades profesionales "Ichimoku Waves Meter" para analizar gráficos utilizando la correcta interpretación de Ichimoku kinkōhyō! es un programa gráfico que permite a los operadores medir rápida y fácilmente las proporciones entre los puntos indicados en el gráfico de precios. Este indicador de tiempo y precio es una herramienta básica para analizar el gráfico según la estrategia Ichimoku en la plataforma MT4. El uso de esta herramienta permite un análisis profundo y completo de las ondas
Quick Lines
Andrey Vasilenko
Utilidades
Una herramienta sencilla para operar con líneas de tendencia y horizontales. Un pequeño panel de botones en el gráfico permite establecer líneas de activación con un solo clic y seguir su estado. Las órdenes de mercado se abren automáticamente cuando el precio toca las líneas. La dirección de la orden (Compra o Venta) se establece por el color de la línea cuando se instala. Permite aplicar un número ilimitado de líneas, funcionarán cuando el precio las toque. Puede crear cualquier patrón gráfic
AllHere for Controladora
Sergio D. Rocha
Utilidades
AllHere es como el panel de información del Expet Control-adora. Su función principal es mostrar todos los elementos gráficos que puedes agregar y modificar y que controlan las operaciones de la controladora. Despliega en la esquina inferior derecha de tu gráfico en botones clasificados por su color (asignables en las propiedades del indicador) los siguientes elementos del sistema de la Control-adora: Indicaciones de Stoploss (stoploss) Líneas de salida Arriba (Arriba) Líneas de salida Abajo (Ab
FREE
Pending Grid LIMIT Manual
Nantakan Leungonnam
5 (3)
Utilidades
Hola Traders. Lote - tamaño del lote para órdenes pendientes. Martingala - doble tamaño de lote de órdenes pendientes. *(No Martingale = 1.00) TotalGridEachSide - unidad de cada lado de las ordenes pendientes. SpaceOfFirstOrder - distancia para la primera orden en puntos. Take Profit - ganancia en puntos. Stop Loss - pérdida en puntos. Todo el posicionamiento utiliza sólo PUNTOS. (10 punto = 1 pip) y se puede abrir orden BUYLIMIT, SELLLIMIT, ALLBUYANDSELL puedes Cerrar Pendiente, Cerrar ordene
Pending Orders Grid Drag and Drop
Leonid Basis
Utilidades
Rejilla de Órdenes Pendientes El Sistema Completo abre cualquier combinación de órdenes pendientes Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit y Sell Limit y cierra todas las órdenes pendientes existentes. Usted podrá Arrastrar y Soltar el Script en el gráfico y éste tomará el precio de inicio para la primera posición en la grilla desde el punto de "Soltar". Normalmente debería estar en el área de las líneas de Soporte/Resistencia. Parámetros de Entrada Antes de colocar todas las órdenes pendientes, se abre
Pending Grid STOP Manual
Nantakan Leungonnam
5 (1)
Utilidades
Hola Traders. Lote - tamaño del lote para órdenes pendientes. Martingala - doble tamaño de lote de órdenes pendientes. *(No Martingale = 1.00) TotalGridEachSide - unidad de cada lado de las ordenes pendientes. SpaceOfFirstOrder - distancia para la primera orden en puntos. Take Profit - ganancia en puntos. Stop Loss - pérdida en puntos. Todo el posicionamiento utiliza sólo PUNTOS. (10 puntos = 1 pip) y se puede abrir orden BUYSTOP, SELLSTOP, ALLBUYANDSELL puede Cerrar Pendiente, Cerrar órdenes
Closing Through Button
Shailendra Singh
Utilidades
Esta es la utilidad para el cierre de todas las operaciones o el cierre de todas las operaciones de compra o el cierre de todas las operaciones de venta basado en el botón pulsado. Ventajas y características del producto es el siguiente Cierra las operaciones muy rápido personalizado basado en los comerciantes con frecuencia se encontró con la situación. Esta es una utilidad muy simple que puede ser utilizado por principiantes o avanzados comerciante. El operador sólo tiene que hacer clic en un
Account protector system
Issameddine Sebai
Utilidades
Hola Trader, Este EA le permite gestionar su reducción diaria y el beneficio. El EA cierra todas las órdenes de mercado y pendientes cuando su cuenta alcanza un nivel elegido en la reducción diaria y el nivel elegido en el beneficio. El nivel de la pérdida y el beneficio puede ser elegido por 3 maneras; - un porcentaje de su cuenta - un importe en USD (pérdidas y ganancias) - un objetivo de capital (objetivo de capital mínimo/máximo)
Market information
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Información del mercado y estadísticas detalladas: análisis de volatilidad y barras de precios. Consulta mi  # 1 Trade Assistant : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta Especifica cualquier par de divisas/instrumento de trading para obtener información: Información del mercado: Spread actual; Swap para posiciones largas (compras); Swap para posiciones cortas (ventas); Selecciona un marco de tiempo y número de períodos para analizar cambios de prec
Trade Manager Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Utilidades
Tome el control de su cartera de divisas. ¡Vea instantáneamente dónde se encuentra, qué funciona y qué le causa dolor! VERSIÓN MT5 DISPONIBLE AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/58658 El Trade Manager Dashboard está diseñado para mostrarle de un vistazo dónde se encuentra actualmente cada posición que tiene en el mercado de divisas, y hacer que la gestión de riesgos y la exposición a las divisas sean más fáciles de entender. Para los comerciantes que escalan gradualmente en el mercado
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilidades
Este administrador comercial 2 en 1 es ideal para operar con rupturas de velas. Puede costar el promedio de una operación colocando órdenes de límite adicionales en retrocesos. Esto le asegura obtener el mejor precio en todas sus posiciones y un RR más alto en sus ganancias. El riesgo se calcula por la altura de la vela cerrada más recientemente. Los botones del asistente comercial ayudan a administrar todos los pedidos realizados manualmente. Úselo con cualquier método de entrada; acción del
Trade Manager MIXpro
Ahlali Kdil
Utilidades
Todos los botones e información que necesita como operador en una sola interfaz No hay necesidad de navegar entre múltiples interfaces y perder tiempo y dinero Esta herramienta de trading de última generación está diseñada por un trader para un trader para satisfacer todas sus necesidades de trading y más, ofreciendo una serie de características y funcionalidades para mejorar su éxito en el trading. 45 funciones: Comprar :Abrir posiciones largas Vender :Abrir posiciones cortas HG : HEDGE :Comp
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Utilidades
Risk Controller Expert Advisor, un programa que le permite controlar el riesgo total de sus asesores comerciales en su cuenta. Con este programa, puede controlar el riesgo máximo que se permitirá en la cuenta para todos los asesores. Por ejemplo, establece el riesgo del 30 % de la reducción máxima, lo que significa que si sus robots de negociación de acciones superan el riesgo del 30 %, el controlador de riesgos cerrará todas las posiciones de los asesores y también puede cerrar todos los gráfic
EZT ChartChanger
Tibor Rituper
Utilidades
ChartChanger es una gran herramienta de utilidad para reducir la cantidad de gráficos abiertos en su terminal. Tiene tres secciones: Símbolos, Marcos de tiempo y Plantillas. Solo necesita que haya un gráfico abierto y aun así puede desplazarse hasta varios. Símbolos: con solo presionar un botón, puede cambiar de un símbolo a otro y los indicadores aplicados permanecerán en el siguiente gráfico. Para los símbolos hay un modo de detección automática, o puede ingresar manualmente los que desee. Pue
One Click Trader Real
Andrzej Pierz
Utilidades
One Click Trader es una herramienta diseñada para la plataforma MetaTrader 4, que le permite llevar sus operaciones al siguiente nivel. Le permite abrir, gestionar y cerrar sus operaciones de forma sencilla y eficaz con un solo clic del ratón. La flecha hacia arriba minimiza el panel PTU La flecha hacia abajo maximiza el panel PTU La flecha hacia la derecha muestra el siguiente panel con funciones adicionales La flecha izquierda oculta el panel con funciones adicionales El botón rojo VENDER perm
FastMove
Adrian Ferreyra
Utilidades
FastMove es un panel con 5 botones, una área de notificaciones y una entrada de texto. Su objetivo es permitir una ejecución rápida y simple de ordenes. Botones: MOVE (Mover la interfaz) BUY (inicio de proceso de compra) SELL (inico de proceso de venta) L (Selección de entrada por cantidad de lotes) % (Selección de entrada por porcentaje de balance) Areas: Notificaciones (aquí se muestran las notificaciones de los distintos estados del programa y las ordenes enviadas) Entrada de texto (aquí se
DataGrabber
Matous Bartl
Utilidades
DataGrabber El creador de bases de datos DataGrabber almacena el historial del instrumento seleccionado en archivos .csv. Su propósito es crear automáticamente una extensa base de datos históricos. DataGrabber se añade a la ventana del gráfico del instrumento seleccionado como un indicador. Comprueba periódicamente la presencia de datos de barras en el servidor y la presencia de archivos .csv en el PC cliente (base de datos local). Si se detecta que faltan archivos en la base de datos local,
Chart Carousel
EARL CRISTOPHER GONZALES BIHIS
Utilidades
Chart Carousel es una utilidad que le ayuda a gestionar sus gráficos y símbolos. Dependiendo del número de símbolos que establezca, el gráfico navegará automáticamente a través de cada símbolo en el orden que establezca en la configuración. Cambiará automáticamente el símbolo en el gráfico en función del retardo establecido. - Pulse X para avanzar al símbolo siguiente. - Pulse Z para retroceder al símbolo anterior. Utilice la coma(,) para separar cada símbolo.
Modify SELL orders
Hafis Mohamed Yacine
Utilidades
Modificar órdenes de VENTA v1.0 Gestión de órdenes Durante la negociación, es posible que necesite modificar órdenes, es decir, cambiar los niveles de stop o take profit. Esto se puede hacer con un solo clic con el script Modificar órdenes de VENTA v1.0 El script modifica todas las órdenes (mercado ) con Take Profit y Stop Loss especificados.(pip o precio) Si el take profit o(y) stop loss es incorrecto, entonces el valor no se modifica. Parámetros script : Take Profit (PIP) Stop Loss (PIP) Ta
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilidades
Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Otros productos de este autor
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilidades
Comandos clave B – Comprar. S – Vender. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Cierra todas las posiciones abiertas. X – Cierra una posición específica. Z – Cancela todas las órdenes pendientes. T – Trailing stop. P – Parcial. K – Breakeven. A - Asistente de Trading 1-2-3 - Compra (lotes personalizables) 4-5-6 - Venta (lotes personalizables) El control mediante tecla de acceso rápido puede habilitarse o deshabilitarse según sea necesario. Nota: Los atajos predeterminado
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
ROC Coloreado con Media Móvil y Alertas - Indicador Avanzado de Momentum ¡Rate of Change (ROC) mejorado! Este indicador personalizado para MetaTrader 5 ofrece una visión clara e intuitiva del momentum del mercado, ideal para traders que buscan señales precisas de aceleración o desaceleración de tendencias. ¿Qué es el ROC y sus ventajas? El Rate of Change (ROC) es un oscilador de momentum puro que mide la variación porcentual del precio en relación con un período anterior. Destaca la velocidad y
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Indicadores
MACD Clásico para MetaTrader 5 Este indicador ofrece una implementación fiel del clásico Moving Average Convergence Divergence (MACD) diseñado originalmente por Gerald Appel, adaptado específicamente para MetaTrader 5. Permite a los traders identificar tendencias de mercado, cambios de momentum y puntos potenciales de reversión a través de sus componentes principales: la línea MACD, la línea de señal y el histograma. La línea MACD se calcula como la diferencia entre dos medias móviles exponenci
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilidades
Fixed Scale Indicator para MetaTrader 5 Este indicador permite activar o desactivar una escala de precios fija en los gráficos de MetaTrader 5. Centra el precio en el gráfico y ajusta automáticamente la escala según los movimientos del mercado. Funcionalidad Activar/Desactivar escala fija: Se puede alternar haciendo triple clic en el eje de precios (lado derecho del gráfico). Centrado de precios: Mantiene el precio en el centro del gráfico durante los movimientos del mercado. Ajuste automático d
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilidades
MultiChart Pro – Herramienta de Gestión de Gráficos para MetaTrader 5 Este Asesor Experto (EA) permite automatizar la apertura y configuración de gráficos en MetaTrader 5. Admite la configuración de hasta cuatro gráficos con marcos temporales y plantillas específicas, incluidos los gráficos offline. Funcionalidad Apertura de Gráficos: Abre hasta tres gráficos adicionales (por ejemplo, D1, M1, M15) y un gráfico offline (por ejemplo, 10 segundos), configurando el gráfico actual (por ejemplo, M5).
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Time & Sales Tick Indicator es un indicador para MetaTrader 5 que muestra información de ticks en tiempo real. Presenta el precio, el volumen de ticks y la hora directamente en el gráfico. Funcionalidad Muestra datos de ticks, incluyendo precio, volumen y tiempo, en un panel dentro del gráfico. Agrupa los ticks en intervalos definidos por el usuario, con colores diferenciados (verde para alza, rojo para baja). Permite posicionar el panel en cualquiera de las esquinas del gráfico.
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilidades
Partial Close Manager – Herramienta de Ajuste de Volumen de Operaciones Esta herramienta permite realizar cierres parciales en operaciones abiertas en MetaTrader 5. Funcionalidad Cierre Parcial: Cierra una parte de las operaciones abiertas con una sola acción. Cálculo de Volumen: Calcula automáticamente el volumen a cerrar, eliminando la entrada manual. Soporte Multiorden: Aplica cierres parciales a todas las órdenes abiertas del mismo símbolo simultáneamente. Tabla Movible: Haz clic y mantén el
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Asesores Expertos
HighLow Fury EA robot de trading de ruptura con gestión de riesgo y capital. Tamaño de lote dinámico basado en el porcentaje de riesgo de la cuenta o lotes fijos Límites diarios de ganancia/pérdida para proteger el capital Reducción inteligente del capital después de ganancias/pérdidas objetivo Múltiples opciones de trailing stop (Highest/Lowest, velas anteriores) Filtros personalizados de hora/día + control de duración de la posición Configurado con parámetros optimizados para XAUUSD (2025). Lo
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volumen por Color para MetaTrader 5 Este indicador muestra el volumen como un histograma en una ventana separada. Las barras se colorean según la dirección de la vela: verde para alcista (cierre > apertura) y rojo para bajista (cierre < apertura). Características principales Fuente de volumen: volumen de ticks o volumen real (seleccionable por el usuario). Línea de media móvil opcional sobre el histograma de volumen, activable mediante entrada. Tipos de medias soportadas: SMA, EMA,
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
El indicador SMA del Día de la Semana calcula una media móvil basada en los precios de cierre de un día específico de la semana elegido por el usuario. Soporta varios tipos de medias móviles, incluyendo Simple (SMA), Exponencial (EMA), Suavizada (SMMA) y Ponderada Lineal (LWMA). El período define cuántas instancias del día seleccionado se incluyen en el cálculo. Esta herramienta es útil para analizar patrones semanales en los mercados financieros, ayudando a los traders a identificar tendencias
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
High Low MTF - Multi-Timeframe Niveles Altos y Bajos High Low MTF es un indicador profesional diseñado para operadores que desean visualizar potentes zonas de soporte y resistencia basadas en máximos y mínimos de cualquier marco temporal. Le permite visualizar niveles máximos y mínimos de periodos más pequeños o más altos directamente en su gráfico actual, proporcionando una visión completa del mercado en múltiples marcos temporales. Funciona para day traders, scalpers, swing traders e incluso
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Seasonal MT5 Indicator Descubre el poder de la estacionalidad del mercado con el indicador Seasonal MT5, diseñado para el marco temporal diario. Permite identificar y visualizar patrones de precios recurrentes basados en datos históricos, ideal para traders de forex, acciones o materias primas. Funciones clave: Traza una línea de tendencia estacional basada en precios históricos diarios. Muestra una línea recta que conecta los extremos estacionales. Dibuja líneas mensuales para observar patrones
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
GSV – Guided Swing Value Levels El GSV – Guided Swing Value Levels es un indicador exclusivo desarrollado para traders que buscan identificar zonas de precio donde el mercado tiende a reaccionar con mayor precisión estadística. Su cálculo está inspirado en los conceptos presentados por Larry Williams en su libro “Long-Term Secrets to Short-Term Trading” , donde destaca la importancia de promediar las oscilaciones del mercado para prever niveles en los que el precio probablemente se detendrá, cor
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Trading Report es un indicador visual ligero y extremadamente funcional que muestra en tiempo real la información principal de tu cuenta y trading — todo en un único panel elegante, totalmente arrastrable y de diseño minimalista. Características principales Actualización en cada tick (posición abierta y P/L flotante en tiempo real) Detalles de la posición actual (BUY/SELL + volumen + precio de entrada + P/L con color verde/rojo) Daily P/L y variación del balance del día (color automático: verde=
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Pivot Round Price es un indicador basado en las fórmulas clásicas de Pivot Points (Classic Pivots), manteniendo exactamente los cálculos originales de soporte, resistencia y pivot central, sin alterar ninguna parte de la matemática estándar utilizada. La diferencia y principal ventaja de este indicador es que los niveles se ajustan automáticamente a precios redondeados, facilitando la visualización en activos con múltiples decimales y volviendo los niveles mucho más relevantes en el gráfico real
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Avwap Principales recursos: VWAP diario automático (reinicia perfectamente cada día a las 00:00 hora del servidor) 8 tipos de precio para el cálculo: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 y más Modo VWAP Anclado: solo arrastra la línea vertical a cualquier punto del pasado y el VWAP se recalcula instantáneamente desde ese momento Color, grosor y estilo de la línea vertical 100% configurables (tú eliges cómo ver la ancla) Sin etiquetas o textos en el gráfico Código extremadamente optimi
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Screener MT5 Un solo clic en el activo dentro del escáner y se abre instantáneamente en la misma ventana del gráfico. Nada de perder tiempo abriendo nuevas ventanas ni desplazándote por Market Watch — un clic y ya estás en el activo que deseas operar. Ideal para scalping, tape reading y para quienes necesitan velocidad. Panel flotante 100% personalizable que puedes arrastrar a cualquier esquina del gráfico y ocultar con solo un clic en el botón “Screener”. Principales filtros y ordenaciones disp
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator El LBR Oscillator es una versión mejorada del clásico 3/10 Oscillator, ampliamente utilizado y popularizado por la trader profesional Linda Raschke. Este indicador fue desarrollado siguiendo la configuración estándar original utilizada por Linda Raschke, con medias móviles de 3 y 10 períodos y una línea de señal de 16 períodos, enfocado en la lectura del momentum y los cambios en el ritmo del mercado. Base Conceptual – Cómo Linda Raschke utiliza el 3/10 Oscillato
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
El Keltner Channel Color es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MQL5) diseñado para mejorar la visualización de tendencias y volatilidad en el gráfico. Colorea las barras o velas según su posición relativa al Canal de Keltner, ayudando a los traders a identificar rápidamente zonas de alta, baja y breakout. Ideal para estrategias de trend following, scalping o análisis de volatilidad, este indicador simplifica la lectura del mercado al destacar barras por encima o por debajo de las band
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario