Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping

MT4 Hotkeys – Herramienta de gestión de órdenes y posiciones

Esta herramienta permite a los usuarios gestionar órdenes y posiciones en la plataforma MetaTrader 4 mediante atajos de teclado. Soporta ejecución de órdenes, cierre de posiciones, ajustes de trailing stop y gestión de riesgo a través de configuraciones personalizables.

Comandos clave

“B”: Coloca una orden de compra.

“S”: Coloca una orden de venta.

“C”: Cierra todas las posiciones abiertas.

“X”: Cierra una posición específica (la más antigua o la más reciente, según la configuración).

“T”: Activa un trailing stop, ajustándolo al mínimo de la barra anterior (para compras) o al máximo (para ventas).

“P”: Cierra un porcentaje configurable de una posición abierta (por defecto: 50 %).

“K”: Lleva el stop loss de todas las posiciones abiertas al nivel de breakeven (precio de apertura).

Nota: Los comandos requieren letras mayúsculas para activarse.

Opciones de gestión de riesgo

El usuario puede seleccionar:

Un tamaño de lote fijo para las operaciones.

Un límite de riesgo monetario ($) con un stop loss automático calculado en base a la barra anterior y ajustes definidos por el usuario. El tamaño del lote se ajusta para cumplir con el riesgo especificado por operación.

Funciones

Atajos de teclado configurables para colocar órdenes, cerrar posiciones y gestionar stops.

Funcionalidad de trailing stop basada en el máximo o mínimo de la barra anterior.

Opción para cerrar todas las posiciones simultáneamente.

Compatibilidad con tamaño de lote, stop loss, take profit y configuración de Magic Number personalizables.

Compatible con todos los símbolos y marcos temporales en MetaTrader 4.