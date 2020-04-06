HighLow Fury EA
- Asesores Expertos
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versión: 1.4
- Actualizado: 5 noviembre 2025
- Activaciones: 10
HighLow Fury EA robot de trading de ruptura con gestión de riesgo y capital.
- Tamaño de lote dinámico basado en el porcentaje de riesgo de la cuenta o lotes fijos
- Límites diarios de ganancia/pérdida para proteger el capital
- Reducción inteligente del capital después de ganancias/pérdidas objetivo
- Múltiples opciones de trailing stop (Highest/Lowest, velas anteriores)
- Filtros personalizados de hora/día + control de duración de la posición