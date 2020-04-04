Keltner Channel Color

El Keltner Channel Color es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MQL5) diseñado para mejorar la visualización de tendencias y volatilidad en el gráfico. Colorea las barras o velas según su posición relativa al Canal de Keltner, ayudando a los traders a identificar rápidamente zonas de alta, baja y breakout. Ideal para estrategias de trend following, scalping o análisis de volatilidad, este indicador simplifica la lectura del mercado al destacar barras por encima o por debajo de las bandas de Keltner, además de barras que cierran por encima de las anteriores en contextos de momentum (en modos avanzados). Con configuraciones flexibles, es perfecto para traders que buscan personalización y claridad visual.

Principales características:

  • Coloración inteligente basada en el Canal de Keltner: El indicador utiliza el Canal de Keltner (compuesto por una EMA central y bandas basadas en ATR) para colorear las barras:

    • Verde (Lime): Barras que cierran por encima de la EMA central, indicando potencial alcista o continuación de tendencia bullish.
    • Rojo (Red): Barras que cierran por debajo de la EMA central, señalando debilidad o tendencia bearish.
    • Magenta: Barras que cierran fuera de las bandas de Keltner (por encima de la banda superior o por debajo de la inferior), destacando momentos de alta volatilidad o posibles breakouts. Esto permite una identificación rápida de barras "por encima del Keltner" (verdes o magenta en la zona superior) y "por debajo del Keltner" (rojas o magenta en la zona inferior), facilitando decisiones de entrada y salida.

  • Flexibilidad en el tipo de gráfico: Puedes elegir exactamente en qué tipo de gráfico se mostrará el indicador:

    • Gráficos de barras (Recomendado): El modo predeterminado y más optimizado, donde las barras se colorean de forma gruesa y clara para una visualización impecable. Perfecto para análisis técnicos detallados.
    • Gráficos de velas: Activa esta opción para colorear velas en lugar de barras, ideal para traders que prefieren el estilo japonés.
    • Gráficos de línea: Para una vista minimalista, coloreando la línea de precio. Importante: El indicador solo aparece en el tipo de gráfico seleccionado. Por ejemplo, si eliges "Gráficos de velas", no se mostrará en gráficos de barras o línea, evitando confusión y garantizando compatibilidad perfecta con tu configuración preferida. Esto previene superposiciones no deseadas y mantiene el gráfico limpio.

  • Parámetros personalizables:

    • Parámetros de Keltner: Ajusta el período de la EMA (predeterminado: 20), período del ATR (predeterminado: 10) y multiplicador (predeterminado: 2.0) para adaptar la sensibilidad a las condiciones del mercado.
    • Activación del Keltner: Opción para desactivar el canal si prefieres una coloración más simple. Estos ajustes permiten que el indicador se adapte a diferentes activos, como forex, acciones, cripto o índices, en cualquier timeframe.

