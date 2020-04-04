El Keltner Channel Color es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MQL5) diseñado para mejorar la visualización de tendencias y volatilidad en el gráfico. Colorea las barras o velas según su posición relativa al Canal de Keltner, ayudando a los traders a identificar rápidamente zonas de alta, baja y breakout. Ideal para estrategias de trend following, scalping o análisis de volatilidad, este indicador simplifica la lectura del mercado al destacar barras por encima o por debajo de las bandas de Keltner, además de barras que cierran por encima de las anteriores en contextos de momentum (en modos avanzados). Con configuraciones flexibles, es perfecto para traders que buscan personalización y claridad visual.

Principales características: