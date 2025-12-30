Stochastic Color Alerts – 스마트 모멘텀 및 컬러 트렌드 지표

Stochastic Color는 클래식 스토캐스틱 오실레이터의 고급 시각적 버전으로, 동적인 색상 변화와 신뢰할 수 있는 알림을 통해 모멘텀과 추세 변화를 쉽게 식별할 수 있도록 설계되었습니다.

이 지표는 전통적인 %K 및 %D 스토캐스틱 로직에 색상이 변하는 메인 라인을 결합하여 시장 방향, 모멘텀 변화 및 잠재적인 반전 구간을 빠르게 파악할 수 있도록 도와줍니다.

주요 기능

동적 컬러 라인 (%K)

메인 스토캐스틱 라인은 자동으로 색상이 변경됩니다.

녹색 → 상승 모멘텀

빨간색 → 하락 모멘텀

주황색 → 현재 형성 중인 캔들

이 시각적 방식은 수치를 지속적으로 분석하지 않고도 빠른 결정을 가능하게 합니다.

클래식 스토캐스틱 계산

전통적인 %K, %D 및 Slowing 파라미터 기반

거래 스타일에 맞게 기간 완전 설정 가능

오실레이터 범위 0~100, 표준 레벨 20 / 80

매수 및 매도 알림 내장

매수 알림: 20 이하에서 %K가 %D를 상향 돌파

매도 알림: 80 이상에서 %K가 %D를 하향 돌파

알림은 캔들 종료 후에만 발생하여 잘못된 신호와 리페인팅을 방지합니다.

모바일 푸시 알림

MT5 모바일 푸시 알림 옵션 제공

알림에는 종목과 타임프레임이 포함됩니다

스팸 없는 알림

캔들당 하나의 알림

동일 신호에 대한 반복 알림 없음

Stochastic Color 사용 방법

추세 및 모멘텀

%K 라인의 색상을 통해 모멘텀 방향을 확인

색상이 상승하면 강세 모멘텀

색상이 하락하면 약세 모멘텀

과매수 및 과매도 구간

20 이하 → 과매도 영역 (매수 가능성)

80 이상 → 과매수 영역 (매도 가능성)

진입 확인

%K와 %D의 교차를 가격 움직임, 지지/저항 또는 다른 지표와 함께 사용

스캘핑, 데이 트레이딩 및 스윙 트레이딩에 이상적

Stochastic Color를 선택해야 하는 이유

깔끔하고 직관적인 시각적 디자인

클래식하고 신뢰할 수 있는 스토캐스틱 로직

색상을 통한 명확한 모멘텀 표시

캔들 종료 시 정확한 알림

모바일 트레이딩을 위한 푸시 알림

모든 시장과 타임프레임에 적합