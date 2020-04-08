ROC Color

ROC Coloreado con Media Móvil y Alertas - Indicador Avanzado de Momentum ¡Rate of Change (ROC) mejorado! Este indicador personalizado para MetaTrader 5 ofrece una visión clara e intuitiva del momentum del mercado, ideal para traders que buscan señales precisas de aceleración o desaceleración de tendencias.

¿Qué es el ROC y sus ventajas? El Rate of Change (ROC) es un oscilador de momentum puro que mide la variación porcentual del precio en relación con un período anterior. Destaca la velocidad y fuerza de los movimientos de precio:

  • Valores positivos indican momentum alcista (bullish).
  • Valores negativos indican momentum bajista (bearish).
  • Cruces de la línea cero señalan posibles cambios de tendencia.
  • Divergencias con el precio pueden prever reversiones tempranamente.

A diferencia de indicadores suavizados como MACD o RSI, el ROC es más sensible y rápido, capturando cambios de momentum antes de que se hagan obvios en el gráfico de precios. Con período estándar corto (14 períodos), es perfecto para detectar aceleraciones rápidas, especialmente en mercados volátiles como Forex, índices o acciones.

Diferenciales exclusivos de este indicador:

  • Coloración dinámica inteligente (estilo LBR-inspired):

    • Verde (Lime): Cuando el ROC está acelerando hacia arriba (momentum bullish creciente).
    • Rojo: Cuando está desacelerando hacia abajo (momentum bearish creciente).
    • Naranja: En la vela actual (en formación), para evitar repintado y enfocarse solo en barras cerradas.

    Esta coloración basada en la dirección propia del ROC (comparando con el valor anterior) hace el indicador extremadamente visual: identificas instantáneamente si el momentum está ganando fuerza o perdiendo aliento, facilitando decisiones rápidas sin necesidad de interpretar líneas planas.

  • Línea lenta opcional (SMA de 20 períodos del ROC):

    • Activa para visualizar una media móvil simple del ROC (blanca por defecto).
    • Úsala para confirmación de tendencia: cruces entre la línea rápida (ROC coloreada) y la lenta generan señales de compra/venta más filtradas, reduciendo falsas señales en mercados laterales.

  • Alertas inteligentes integradas:

    • Alertas pop-up, sonoras y notificaciones push a móvil cuando el ROC cambia de dirección (de rojo a verde = señal de COMPRA; de verde a rojo = señal de VENTA).
    • Detectadas solo en barras cerradas, evitando alertas prematuras.
    • Configurable: activa/desactiva alertas y notificaciones push según tu estrategia.

Cómo usar en la práctica:

  • Señal de Compra: ROC se vuelve verde + por encima de la línea cero (o cruzando la línea lenta hacia arriba).
  • Señal de Venta: ROC se vuelve rojo + por debajo de la línea cero (o cruzando la línea lenta hacia abajo).
  • Combina con niveles de soporte/resistencia u otros indicadores para mayor precisión.

