Stochastic Color Alerts

Stochastic Color Alerts – Intelligenter Momentum- und Farbtrend-Indikator

Stochastic Color ist eine fortschrittliche und visuelle Version des klassischen Stochastic-Oszillators, die entwickelt wurde, um Momentum- und Trendwechsel durch dynamische Farbänderungen und zuverlässige Alarme leichter zu erkennen.

Dieser Indikator kombiniert die traditionelle %K- und %D-Stochastic-Logik mit einer farbwechselnden Hauptlinie und hilft Tradern, Marktrichtung, Momentumwechsel und potenzielle Umkehrzonen schnell zu erkennen.

Hauptmerkmale

Dynamische Farblinie (%K)

Die Hauptlinie des Stochastic ändert automatisch ihre Farbe:

Grüne Farbe → Aufwärtsmomentum
Rote Farbe → Abwärtsmomentum
Orange Farbe → aktuell entstehende Kerze

Dieser visuelle Ansatz ermöglicht schnellere Entscheidungen ohne ständige Zahlenanalyse.

Klassische Stochastic-Berechnung

Basierend auf den traditionellen %K-, %D- und Slowing-Parametern
Vollständig konfigurierbare Perioden für Ihren Handelsstil
Oszillator-Skala von 0 bis 100 mit Standardniveaus 20 / 80

Integrierte Kauf- und Verkaufssignale

Kaufsignal: %K kreuzt %D unterhalb des 20-Niveaus nach oben
Verkaufssignal: %K kreuzt %D oberhalb des 80-Niveaus nach unten

Signale werden nur nach Kerzenschluss ausgelöst, um falsche Signale und Repainting zu vermeiden.

Mobile Push-Benachrichtigungen

Optionale Push-Benachrichtigungen für MT5 Mobile
Benachrichtigungen enthalten Symbol und Zeitrahmen

Spamfreie Alarme

Ein Alarm pro Kerze
Keine wiederholten Alarme für dasselbe Signal

So verwenden Sie Stochastic Color

Trend und Momentum

Folgen Sie der Farbe der %K-Linie, um die Momentumrichtung zu erkennen
Steigende Farbe zeigt bullisches Momentum
Fallende Farbe zeigt bärisches Momentum

Überkaufte und überverkaufte Zonen

Unter 20 → überverkauft (potenzielle Kaufzone)
Über 80 → überkauft (potenzielle Verkaufszone)

Einstiegsbestätigung

Verwenden Sie das %K- und %D-Kreuz zusammen mit Price Action, Unterstützung/Widerstand oder anderen Indikatoren
Ideal für Scalping, Daytrading und Swingtrading

Warum Stochastic Color wählen?

Klares und intuitives visuelles Design
Klassische und zuverlässige Stochastic-Logik
Klare Momentumanzeige durch Farben
Präzise Alarme beim Kerzenschluss
Push-Benachrichtigungen für mobiles Trading
Geeignet für alle Märkte und Zeitrahmen


