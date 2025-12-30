Stochastic Color Alerts
- Indikatoren
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Stochastic Color Alerts – Intelligenter Momentum- und Farbtrend-Indikator
Stochastic Color ist eine fortschrittliche und visuelle Version des klassischen Stochastic-Oszillators, die entwickelt wurde, um Momentum- und Trendwechsel durch dynamische Farbänderungen und zuverlässige Alarme leichter zu erkennen.
Dieser Indikator kombiniert die traditionelle %K- und %D-Stochastic-Logik mit einer farbwechselnden Hauptlinie und hilft Tradern, Marktrichtung, Momentumwechsel und potenzielle Umkehrzonen schnell zu erkennen.
Hauptmerkmale
Dynamische Farblinie (%K)
Die Hauptlinie des Stochastic ändert automatisch ihre Farbe:
Grüne Farbe → Aufwärtsmomentum
Rote Farbe → Abwärtsmomentum
Orange Farbe → aktuell entstehende Kerze
Dieser visuelle Ansatz ermöglicht schnellere Entscheidungen ohne ständige Zahlenanalyse.
Klassische Stochastic-Berechnung
Basierend auf den traditionellen %K-, %D- und Slowing-Parametern
Vollständig konfigurierbare Perioden für Ihren Handelsstil
Oszillator-Skala von 0 bis 100 mit Standardniveaus 20 / 80
Integrierte Kauf- und Verkaufssignale
Kaufsignal: %K kreuzt %D unterhalb des 20-Niveaus nach oben
Verkaufssignal: %K kreuzt %D oberhalb des 80-Niveaus nach unten
Signale werden nur nach Kerzenschluss ausgelöst, um falsche Signale und Repainting zu vermeiden.
Mobile Push-Benachrichtigungen
Optionale Push-Benachrichtigungen für MT5 Mobile
Benachrichtigungen enthalten Symbol und Zeitrahmen
Spamfreie Alarme
Ein Alarm pro Kerze
Keine wiederholten Alarme für dasselbe Signal
So verwenden Sie Stochastic Color
Trend und Momentum
Folgen Sie der Farbe der %K-Linie, um die Momentumrichtung zu erkennen
Steigende Farbe zeigt bullisches Momentum
Fallende Farbe zeigt bärisches Momentum
Überkaufte und überverkaufte Zonen
Unter 20 → überverkauft (potenzielle Kaufzone)
Über 80 → überkauft (potenzielle Verkaufszone)
Einstiegsbestätigung
Verwenden Sie das %K- und %D-Kreuz zusammen mit Price Action, Unterstützung/Widerstand oder anderen Indikatoren
Ideal für Scalping, Daytrading und Swingtrading
Warum Stochastic Color wählen?
Klares und intuitives visuelles Design
Klassische und zuverlässige Stochastic-Logik
Klare Momentumanzeige durch Farben
Präzise Alarme beim Kerzenschluss
Push-Benachrichtigungen für mobiles Trading
Geeignet für alle Märkte und Zeitrahmen