Stochastic Color Alerts – Indicatore Intelligente di Momentum e Trend a Colori

Stochastic Color è una versione avanzata e visiva dell’oscillatore stocastico classico, progettata per rendere più semplice l’identificazione dei cambiamenti di momentum e di trend attraverso colori dinamici e avvisi affidabili.

Questo indicatore combina la logica tradizionale dello stocastico %K e %D con una linea principale che cambia colore, aiutando i trader a riconoscere rapidamente la direzione del mercato, i cambiamenti di momentum e le potenziali zone di inversione.

Caratteristiche Principali

Linea a Colore Dinamico (%K)

La linea principale dello stocastico cambia colore automaticamente:

Colore verde → momentum rialzista

Colore rosso → momentum ribassista

Colore arancione → candela corrente in formazione

Questo approccio visivo consente decisioni più rapide senza analizzare continuamente i numeri.

Calcolo Stocastico Classico

Basato sui parametri tradizionali %K, %D e Slowing

Periodi completamente configurabili in base al tuo stile di trading

Scala dell’oscillatore da 0 a 100 con livelli standard 20 / 80

Avvisi di Acquisto e Vendita Integrati

Avviso di acquisto: %K incrocia sopra %D sotto il livello 20

Avviso di vendita: %K incrocia sotto %D sopra il livello 80

Gli avvisi vengono attivati solo dopo la chiusura della candela, evitando falsi segnali e repaint.

Notifiche Push su Mobile

Notifiche push opzionali su MT5 mobile

Le notifiche includono simbolo e timeframe

Avvisi Senza Spam

Un avviso per candela

Nessun avviso ripetuto sullo stesso segnale

Come Usare Stochastic Color

Trend e Momentum

Segui il colore della linea %K per identificare la direzione del momentum

Colore in salita indica momentum rialzista

Colore in discesa indica momentum ribassista

Zone di Ipercomprato e Ipervenduto

Sotto 20 → zona di ipervenduto (possibile acquisto)

Sopra 80 → zona di ipercomprato (possibile vendita)

Conferma di Ingresso

Usa l’incrocio di %K e %D insieme alla price action, supporti/resistenze o altri indicatori

Ideale per scalping, day trading e swing trading

Perché Scegliere Stochastic Color?

Design visivo pulito e intuitivo

Logica stocastica classica e affidabile

Chiara indicazione del momentum tramite colori

Avvisi accurati alla chiusura della candela

Notifiche push per il trading mobile

Adatto a tutti i mercati e timeframe