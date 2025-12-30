Stochastic Color Alerts
- Indicatori
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Stochastic Color Alerts – Indicatore Intelligente di Momentum e Trend a Colori
Stochastic Color è una versione avanzata e visiva dell’oscillatore stocastico classico, progettata per rendere più semplice l’identificazione dei cambiamenti di momentum e di trend attraverso colori dinamici e avvisi affidabili.
Questo indicatore combina la logica tradizionale dello stocastico %K e %D con una linea principale che cambia colore, aiutando i trader a riconoscere rapidamente la direzione del mercato, i cambiamenti di momentum e le potenziali zone di inversione.
Caratteristiche Principali
Linea a Colore Dinamico (%K)
La linea principale dello stocastico cambia colore automaticamente:
Colore verde → momentum rialzista
Colore rosso → momentum ribassista
Colore arancione → candela corrente in formazione
Questo approccio visivo consente decisioni più rapide senza analizzare continuamente i numeri.
Calcolo Stocastico Classico
Basato sui parametri tradizionali %K, %D e Slowing
Periodi completamente configurabili in base al tuo stile di trading
Scala dell’oscillatore da 0 a 100 con livelli standard 20 / 80
Avvisi di Acquisto e Vendita Integrati
Avviso di acquisto: %K incrocia sopra %D sotto il livello 20
Avviso di vendita: %K incrocia sotto %D sopra il livello 80
Gli avvisi vengono attivati solo dopo la chiusura della candela, evitando falsi segnali e repaint.
Notifiche Push su Mobile
Notifiche push opzionali su MT5 mobile
Le notifiche includono simbolo e timeframe
Avvisi Senza Spam
Un avviso per candela
Nessun avviso ripetuto sullo stesso segnale
Come Usare Stochastic Color
Trend e Momentum
Segui il colore della linea %K per identificare la direzione del momentum
Colore in salita indica momentum rialzista
Colore in discesa indica momentum ribassista
Zone di Ipercomprato e Ipervenduto
Sotto 20 → zona di ipervenduto (possibile acquisto)
Sopra 80 → zona di ipercomprato (possibile vendita)
Conferma di Ingresso
Usa l’incrocio di %K e %D insieme alla price action, supporti/resistenze o altri indicatori
Ideale per scalping, day trading e swing trading
Perché Scegliere Stochastic Color?
Design visivo pulito e intuitivo
Logica stocastica classica e affidabile
Chiara indicazione del momentum tramite colori
Avvisi accurati alla chiusura della candela
Notifiche push per il trading mobile
Adatto a tutti i mercati e timeframe