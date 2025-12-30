Stochastic Color Alerts
- インディケータ
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Stochastic Color Alerts – スマートなモメンタムとカラートレンド指標
Stochastic Color は、クラシックなストキャスティクス・オシレーターを進化させた視覚的なインジケーターで、動的な色の変化と信頼性の高いアラートにより、モメンタムやトレンドの変化を簡単に識別できます。
このインジケーターは、従来の %K と %D のロジックに色が変化するメインラインを組み合わせ、市場の方向性、モメンタムの変化、潜在的な反転ゾーンを素早く把握するのに役立ちます。
主な特徴
ダイナミックカラーライン（%K）
メインのストキャスティクスラインは自動的に色が変わります。
緑色 → 上昇モメンタム
赤色 → 下降モメンタム
オレンジ色 → 現在形成中のローソク足
この視覚的な方法により、数値を常に分析することなく迅速な判断が可能です。
クラシックなストキャスティクス計算
従来の %K、%D、Slowing パラメータを使用
取引スタイルに合わせて期間を自由に設定可能
オシレーターは 0 から 100 の範囲で、標準レベルは 20 / 80
買い・売りアラート内蔵
買いアラート: 20 以下で %K が %D を上抜け
売りアラート: 80 以上で %K が %D を下抜け
アラートはローソク足の確定後のみ発生し、誤ったシグナルやリペイントを防ぎます。
モバイルプッシュ通知
MT5 モバイル向けのプッシュ通知に対応
通知には通貨ペアと時間足が表示されます
スパムなしのアラート
1 本のローソク足につき 1 回のみ
同じシグナルでの重複通知なし
Stochastic Color の使い方
トレンドとモメンタム
%K ラインの色でモメンタムの方向を確認
色が上昇すると強気のモメンタム
色が下降すると弱気のモメンタム
買われすぎ・売られすぎゾーン
20 以下 → 売られすぎ（買いの可能性）
80 以上 → 買われすぎ（売りの可能性）
エントリー確認
%K と %D のクロスを、プライスアクションやサポート・レジスタンス、他の指標と組み合わせて使用
スキャルピング、デイトレード、スイングトレードに最適
Stochastic Color を選ぶ理由
直感的で見やすいデザイン
信頼性の高いクラシックなストキャスティクスロジック
色による明確なモメンタム表示
ローソク足確定時の正確なアラート
モバイル取引用プッシュ通知
すべての市場と時間足に対応