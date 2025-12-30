Stochastic Color Alerts – スマートなモメンタムとカラートレンド指標

Stochastic Color は、クラシックなストキャスティクス・オシレーターを進化させた視覚的なインジケーターで、動的な色の変化と信頼性の高いアラートにより、モメンタムやトレンドの変化を簡単に識別できます。

このインジケーターは、従来の %K と %D のロジックに色が変化するメインラインを組み合わせ、市場の方向性、モメンタムの変化、潜在的な反転ゾーンを素早く把握するのに役立ちます。

主な特徴

ダイナミックカラーライン（%K）

メインのストキャスティクスラインは自動的に色が変わります。

緑色 → 上昇モメンタム

赤色 → 下降モメンタム

オレンジ色 → 現在形成中のローソク足

この視覚的な方法により、数値を常に分析することなく迅速な判断が可能です。

クラシックなストキャスティクス計算

従来の %K、%D、Slowing パラメータを使用

取引スタイルに合わせて期間を自由に設定可能

オシレーターは 0 から 100 の範囲で、標準レベルは 20 / 80

買い・売りアラート内蔵

買いアラート: 20 以下で %K が %D を上抜け

売りアラート: 80 以上で %K が %D を下抜け

アラートはローソク足の確定後のみ発生し、誤ったシグナルやリペイントを防ぎます。

モバイルプッシュ通知

MT5 モバイル向けのプッシュ通知に対応

通知には通貨ペアと時間足が表示されます

スパムなしのアラート

1 本のローソク足につき 1 回のみ

同じシグナルでの重複通知なし

Stochastic Color の使い方

トレンドとモメンタム

%K ラインの色でモメンタムの方向を確認

色が上昇すると強気のモメンタム

色が下降すると弱気のモメンタム

買われすぎ・売られすぎゾーン

20 以下 → 売られすぎ（買いの可能性）

80 以上 → 買われすぎ（売りの可能性）

エントリー確認

%K と %D のクロスを、プライスアクションやサポート・レジスタンス、他の指標と組み合わせて使用

スキャルピング、デイトレード、スイングトレードに最適

Stochastic Color を選ぶ理由

直感的で見やすいデザイン

信頼性の高いクラシックなストキャスティクスロジック

色による明確なモメンタム表示

ローソク足確定時の正確なアラート

モバイル取引用プッシュ通知

すべての市場と時間足に対応