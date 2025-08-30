ClassicMACD

MACD Clásico para MetaTrader 5 Este indicador ofrece una implementación fiel del clásico Moving Average Convergence Divergence (MACD) diseñado originalmente por Gerald Appel, adaptado específicamente para MetaTrader 5. Permite a los traders identificar tendencias de mercado, cambios de momentum y puntos potenciales de reversión a través de sus componentes principales: la línea MACD, la línea de señal y el histograma. La línea MACD se calcula como la diferencia entre dos medias móviles exponenciales (típicamente de 12 y 26 períodos), proporcionando una medida sensible del momentum del precio. La línea de señal, una EMA de 9 períodos del propio MACD, suaviza las fluctuaciones para generar señales de compra/venta mediante cruces. Mientras tanto, el histograma multicolor representa visualmente la brecha entre la MACD y la línea de señal, facilitando la detección de tendencias que se fortalecen o debilitan de un vistazo. Los beneficios clave incluyen:

  • Detección confiable de cruces alcistas/bajistas para el timing de entrada/salida.
  • Análisis de divergencias entre la acción del precio y la MACD para detectar reversiones.
  • Posicionamiento en la línea cero para evaluar el sesgo general del mercado (por encima para alcista, por debajo para bajista). Totalmente personalizable con períodos ajustables, precios aplicados y colores, este indicador se integra sin problemas en cualquier gráfico de MT5. Ya sea que seas un principiante analizando tendencias básicas o un trader avanzado incorporándolo en estrategias complejas, ofrece insights técnicos atemporales sin complejidad innecesaria. Para soporte o preguntas, usa la sección de comentarios o mensajería de MQL5 – no se requieren enlaces externos.

Burak Vardar
266
Burak Vardar 2025.12.15 09:14 
 

Ganz guter Indikator mit allen Alarm funktionen. Pablo ist sehr Hilfreich, reagiert schnell 6 Platin Sterne für Pablo.

Lieben Dank

Pablo Filipe Soares De Almeida
1302
Respuesta del desarrollador Pablo Filipe Soares De Almeida 2025.12.15 23:35
Vielen Dank, Burak Vardar! Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Verhandlungen!
Respuesta al comentario