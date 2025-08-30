ClassicMACD

MACD Clásico para MetaTrader 5 Este indicador ofrece una implementación fiel del clásico Moving Average Convergence Divergence (MACD) diseñado originalmente por Gerald Appel, adaptado específicamente para MetaTrader 5. Permite a los traders identificar tendencias de mercado, cambios de momentum y puntos potenciales de reversión a través de sus componentes principales: la línea MACD, la línea de señal y el histograma. La línea MACD se calcula como la diferencia entre dos medias móviles exponenciales (típicamente de 12 y 26 períodos), proporcionando una medida sensible del momentum del precio. La línea de señal, una EMA de 9 períodos del propio MACD, suaviza las fluctuaciones para generar señales de compra/venta mediante cruces. Mientras tanto, el histograma multicolor representa visualmente la brecha entre la MACD y la línea de señal, facilitando la detección de tendencias que se fortalecen o debilitan de un vistazo. Los beneficios clave incluyen:

Detección confiable de cruces alcistas/bajistas para el timing de entrada/salida.

Análisis de divergencias entre la acción del precio y la MACD para detectar reversiones.

Posicionamiento en la línea cero para evaluar el sesgo general del mercado (por encima para alcista, por debajo para bajista). Totalmente personalizable con períodos ajustables, precios aplicados y colores, este indicador se integra sin problemas en cualquier gráfico de MT5. Ya sea que seas un principiante analizando tendencias básicas o un trader avanzado incorporándolo en estrategias complejas, ofrece insights técnicos atemporales sin complejidad innecesaria. Para soporte o preguntas, usa la sección de comentarios o mensajería de MQL5 – no se requieren enlaces externos.